Διευθύνων σύμβουλος της ERGO στην «Κ»: Ερχονται νέα deals στην ασφαλιστική αγορά

Συνέχιση της τάσης των εξαγορών και των συγχωνεύσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, Νίκος Αντιμησάρης, επισημαίνοντας την ετοιμότητα του oμίλου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο κ. Αντιμησάρης επισημαίνει ότι ο όμιλος ERGO δεν είναι επενδυτής ευκαιρίας στη χώρα μας και, έχοντας επενδύσει σε μια ιστορική ελληνική εταιρεία, όπως η ΑΤΕ Ασφαλιστική, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι ακόμη και σε πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον πιστεύει στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Με αφορμή τη δυναμική διείσδυση της εταιρείας στον κλάδο Ζωής και Υγείας, εξηγεί τα σχέδια της ERGO και τον στρατηγικό της σχεδιασμό για την ελληνική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια.

– Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες της στρατηγικής της ERGO Ασφαλιστικής;

– Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι να συνεχίσουμε στον δρόμο της βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης. Για να το πετύχουμε αυτό θα χτίσουμε πάνω στην υπάρχουσα δομή προασπίζοντας την ηγετική μας θέση στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, αξιοποιώντας τη μακρά μας εμπειρία στην εσωτερική αγορά, ενδυναμώνοντας την ουσιαστική σχέση μας με τα δίκτυα πωλήσεων, επαναπροσδιορίζοντας τις βασικές μας διαδικασίες και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δεξιότητές μας.

Η στρατηγική μας είναι βασισμένη αποκλειστικά στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών μας, πάντοτε με βάση το όραμά μας να γίνει η ERGO Ασφαλιστική η πρώτη επιλογή για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Ωστόσο, δεν μένουμε εκεί, καθώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• Στην πελατοκεντρικότητα, μετατρέποντας την εταιρεία μας σε πρότυπο πελατοκεντρικού χαρακτήρα και ποιότητας υπηρεσιών.

• Στην τεχνική αριστεία, προβαίνοντας σε διαφοροποίηση της παραγωγής μας με τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου Ζωής και Υγείας.

• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και τα δεδομένα στην καθημερινή λειτουργία και την επαφή με πελάτες και συνεργάτες.

– Πρόσφατα ανακοινώσατε την επέκταση της ERGO στον κλάδο Ζωής και Υγείας. Τι καινούργιο σε προϊόντα και υπηρεσίες φέρνει στην αγορά;

– Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργήσαμε την οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund, τη νέα γενιά unit-linked προγραμμάτων μας. Πρόκειται για προϊόντα που προσφέρουν εξατομικευμένες επενδυτικές και ασφαλιστικές λύσεις και αποτελούν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης στη δραστηριότητα των ασφαλίσεων Ζωής για την ERGO. Σε πρώτη φάση προσφέρονται δύο προγράμματα. Το προϊόν περιοδικών καταβολών ERGO My Fund – Flex Plan, το οποίο συνδυάζει την επένδυση με την ασφάλιση και το προϊόν εφάπαξ καταβολής ERGO My Fund – Invest Plan, το οποίο έχει μόνο επενδυτικό σκέλος. Μέσω της καινοτόμου και πρωτοποριακής επενδυτικής ψηφιακής πλατφόρμας FundBOX προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα σύνθεσης προσωπικού χαρτοφυλακίου, με ελεύθερη επιλογή επενδυτικών κεφαλαίων και σύγκρισης με την προτεινόμενη αρχική επενδυτική επιλογή.

Οφείλω να επισημάνω την εξαιρετικά σημαντική συνεργασία μας με τον όμιλο Munich Re και τη MEAG, την εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του ομίλου. Η MEAG διαχειρίζεται σήμερα συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 340 δισ. ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες διαχείρισης θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων στον κόσμο. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των επενδύσεων. Πιστεύουμε πως με τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η συνεργασία μας με τη MEAG έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε δύο πραγματικά ανταγωνιστικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών για διαφάνεια, ευελιξία και ασφάλεια.

– Η ERGO έχει σημαντική παρουσία στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων στον οποίο διαμορφώνεται έντονος ανταγωνισμός μετά και τις διαδοχικές συγχωνεύσεις στον κλάδο. Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας και ποιες είναι οι τομείς αιχμής για την ανάπτυξη στον κλάδο;

– Η ERGO Ασφαλιστική είναι μια κερδοφόρος εταιρεία, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με δυνατή διοικητική ομάδα, σταθερή πορεία και φανερές προοπτικές ανάπτυξης. Κατέχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία, έτσι ώστε να καλύψουμε το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών –με σύγχρονα προϊόντα–, όχι μόνο των ιδιωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Αποτελεί στρατηγική μας απόφαση να στηρίζουμε τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και τις μεγαλύτερες, καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει ποικίλες προσεγγίσεις για την κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών τους, όπως προτιμολογημένα ασφαλιστικά προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις, αλλά και corporate customized λύσεις για μεγαλύτερους οργανισμούς. Αντιλαμβανόμενοι, μάλιστα, τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων που προκύπτουν στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, για τη διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων τους και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελατολογίου τους από διάφορους διαδικτυακούς κινδύνους, προσφέρουμε πλέον ασφάλιση και κατά κινδύνων κυβερνοχώρου.

Η ERGO Ασφαλιστική εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών είτε ηγείται είτε συμμετέχει συνασφαλιστικά σε έναν σημαντικό αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων επιχειρήσεων. Στην επιτυχημένη παρουσία μας στον τομέα συμβάλλει καθοριστικά η άριστη και μακρόχρονη συνεργασία μας με τη μητρική μας Munich Re, ηγέτιδα στον αντασφαλιστικό κλάδο. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει φαρμακευτικές, επιχειρήσεις παραγωγής μετάλλων, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες συσκευασίας, ναυτιλιακές εταιρείες, επιχειρήσεις δηλαδή από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Να σημειώσω λοιπόν ότι παρά την ηγετική μας θέση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, μόλις το 1/3 των ασφαλίστρων μας προέρχεται από τον συγκεκριμένο κλάδο και τα υπόλοιπα 2/3 από τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης. Σημαντικό ρόλο βεβαίως διαδραματίζει η πολύχρονη και στρατηγικής σημασίας συμμαχία μας με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει ανανεωθεί για άλλη μια δεκαετία και δημιουργεί μια ιδιαίτερη και πολυδιάστατη δυναμική. Η συνεργασία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική μας για κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω πολυκαναλικής διάθεσης των προϊόντων μας και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα εγχειρήματα τραπεζοασφαλιστικής συνεργασίας γενικών ασφαλίσεων στην Ευρώπη. Υπάρχουν σαφώς περιθώρια ανάπτυξης με νέα προϊόντα και νέους κλάδους συνεργασίας στο πλαίσιο της τραπεζοασφαλιστικής σύμβασης και φιλοδοξούμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα.

– Τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις στην ελληνική αγορά. Θεωρείται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί; Εξετάζετε πιθανές ευκαιρίες;

– Το 2021 και το 2022 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό ασφαλιστικό τοπίο, μετά τις μεγάλες εξαγορές που έλαβαν χώρα.

Εκτιμάμε ότι το κύμα των εξαγορών δεν θα σταματήσει και ότι ο ασφαλιστικός κλάδος θα μας κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει η τάση οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσανατολίζονται και να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην καθετοποίηση των υπηρεσιών τους, ειδικά στον κλάδο Υγείας, αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Θεωρούμε ωστόσο ότι η συγκέντρωση που βλέπουμε και θα δούμε στην ασφαλιστική βιομηχανία δεν θα είναι αντίστοιχη αυτής που είδαμε στον τραπεζικό κλάδο με τον περιορισμό στις συστημικές τράπεζες, δεδομένου ότι η ασφαλιστική αγορά δεν είναι ομοιογενώς σχηματική στη σύστασή της, καθώς αποτελεί μείξη πολυεθνικών, οικογενειακών και προσωποπαγών επιχειρήσεων με διαφοροποιήσεις στο ασφαλιστικό αντικείμενο και την οργάνωση.

Εκτιμάμε ότι θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες, με την ERGO Ασφαλιστική να είναι πρόθυμη για εξαγορές και για συγχωνεύσεις. Αν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, θα το εξετάσουμε σοβαρά.

Στην ERGO Ασφαλιστική είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, μεγιστοποιώντας το όφελος για τους πελάτες, τους συνεργάτες μας και τον μέτοχό μας.

Πρέπει να επισημάνω ότι ο όμιλος ERGO δεν είναι επενδυτής ευκαιρίας. Στη χώρα μας έχει παρουσία πάνω από 30 χρόνια και έχει αποδείξει στο παρελθόν –ακόμη και σε πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον– ότι πιστεύει στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Σε μια δύσκολη εποχή έδωσε ένα έμπρακτο μήνυμα εμπιστοσύνης στη χώρα και την αγορά, επενδύοντας σε μια ιστορική ελληνική εταιρεία όπως η ΑΤΕ Ασφαλιστική. Είμαστε λοιπόν μια εταιρεία με παρελθόν, με παρόν και μέλλον στην ελληνική αγορά.

Επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία και στις ψηφιακές λύσεις

– Η ασφαλιστική αγορά έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους κλάδους όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Ποια είναι η γνώμη σας για το μέλλον; Τι ρόλο διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη στρατηγική της ERGO;

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ERGO αποτελεί κύριο άξονα του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας μας. Ολες οι στρατηγικές μας αποφάσεις έχουν στο επίκεντρο των δράσεών μας την εμπειρία πελάτη, τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για τους ασφαλισμένους μας έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή ERGO forMe, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας 24/7 και να μπορούν να ενημερώνονται για τις οφειλές τους και τις ασφαλιστικές καλύψεις τους, να πραγματοποιούν online πληρωμή, να παρακολουθούν τα ασφαλιστήριά τους και να τα εκτυπώνουν, να καλούν την Οδική Βοήθεια με ένα κλικ και να παρακολουθούν την πορεία του οχήματος οδικής βοήθειας προς τον τόπο του περιστατικού, να επικοινωνούν με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή τους και με το τμήμα Φροντίδας Πελάτη της εταιρείας μέσω email ή τηλεφώνου, καθώς και να χρησιμοποιούν πολλές ακόμη υπηρεσίες. Επίσης η εφαρμογή ERGO Drive&Win η οποία συνδέει την ασφάλιση αυτοκινήτου με την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη, επιβραβεύοντας τους οδηγούς ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Τέλος, η εφαρμογή ERGO eSign αναβαθμίζει τη διαδικασία αποζημιώσεων στις γενικές ασφαλίσεις, η οποία γίνεται πλέον πιο εύκολη και γρήγορη για τους δικαιούχους, προσφέροντας άμεση αποζημίωση με την απουσία γραφειοκρατίας και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους της εταιρείας. Για τους συνεργάτες μας έχουμε δημιουργήσει το ERGO SalesBOX, μια σύγχρονη πελατοκεντρική πλατφόρμα πωλήσεων, που αποτελεί τη βάση ενός συνεχώς εξελισσόμενου ψηφιακού οικοσυστήματος, η οποία προσφέρει στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τον ασφαλισμένο ακόμη πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Μάλιστα πρόσφατα εντάχθηκε στο ERGO SalesBOX και ο κλάδος Ζωής και Υγείας, με την πλήρη αυτοματοποίηση της αίτησης ασφάλισης και τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Στην ERGO αξιοποιούμε την τεχνολογία και επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία και τις ψηφιακές λύσεις, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας ανταποκρινόμενοι με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες ανάγκες και επιδιώξεις των πελατών μας και των συνεργατών μας.