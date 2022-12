Kρυπτονομίσματα: Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο ιδρυτής της FTX

Δεν έχουν τελειωμό οι εξελίξεις με την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, καθώς ο ιδρυτής και πρώην CEO της πλατφόρμας Σαμ Μπάνκμαν Φριντ (Sam Bankman-Fried) συνελήφθη χθες στις Μπαχάμες.

Ο 30χρονος – που θεωρούνταν ανερχόμενο αστέρι των crypto – συνελήφθη στο διαμέρισμα του που βρίσκεται σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στις Μπαχάμες. Σύμφωνα με την αστυνομία, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο σήμερα. Οι δικηγόροι του αναμένουν ότι θα εκδοθεί στις ΗΠΑ.

A Statement from the Royal Bahamas Police Force on the arrest of Samual Benjamin Bankman-Fried.

Police wish to inform that 30-year-old SAMUEL BENJAMIN BANKMAN-FRIED of California, U.S.A, has been arrested. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN

