Κέρδη 7,2 δισ. δολ. για τα funds που «σόρταραν» μετοχές τραπεζών

Η πρόσφατη κρίση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, η οποία συγκλόνισε τον κλάδο και ήταν η δεινότερη ύστερα από εκείνην του 2008, έδωσε ευκαιρίες κερδοσκοπίας στους ενδιαφερομένους, όπως σχετικώς αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Financial Times. Eιδικότερα, τα επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου πραγματοποίησαν κέρδη άνω των 7 δισ. δολαρίων, ποντάροντας σε τραπεζικές μετοχές και τα υψηλότερα κέρδη σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, που αποδείχθηκε ένας ζοφερός μήνας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά τη διάρκειά του και μέσα σε ελάχιστες ημέρες κατέρρευσε η αμερικανική τράπεζα Silicon Valley Bank και κατεπειγόντως εξαγοράστηκε η κάποτε κραταιά Credit Suisse από την UBS, ώστε να αποτραπεί η πτώχευσή της. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν δυσμενώς συνολικά τον τομέα γενικότερα και τη γερμανική Deutsche Bank ειδικότερα. Εξαιτίας της δραστικής αποδυνάμωσης της τιμής της μετοχής της, ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς αναγκάστηκε να απορρίψει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητά της, ενώ η αμερικανική μεσαίου μεγέθους First Republic, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, διασώθηκε από μεγαλύτερους ανταγωνιστές.

Οι χρηματιστές εκείνοι (short sellers) που δανείζονται μετοχές και τις πωλούν, ελπίζοντας να τις αγοράσουν ξανά σε χαμηλότερη τιμή, παρουσίασαν εκτιμώμενα συνολικά κέρδη περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, στοιχηματίζοντας εις βάρος της επιβίωσης της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley Bank, σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων Ortex. Επιπλέον, κέρδη της τάξεως των 848 εκατ. δολαρίων προήλθαν από στοιχήματα εναντίον της First Republic, της οποίας οι μετοχές υποχώρησαν 89% τον Μάρτιο. Στη δε περίπτωση του προβληματικού ελβετικού τραπεζικού ομίλου Credit Suisse, οι επενδυτές κέρδισαν 684 εκατ. δολάρια, την ώρα που η σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης που την ταλάνιζε προξένησε δραματική πτώση της μετοχής της 71%, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία. Τα κέρδη από το σορτάρισμα σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ και της Ευρώπης συνολικά ανήλθαν σε 7,2 δισ. δολάρια.

«Ο Μάρτιος ήταν ο πιο κερδοφόρος μήνας από την κρίση του 2008 για όσους δανείζονται μετοχές και τις πωλούν, ελπίζοντας να τις αγοράσουν φθηνότερα», τόνισε στους Financial Times ο Πίτερ Χίλερμπεργκ, συνιδρυτής της Ortex. Κι ενώ οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν επίσης απότομα στις αρχές του 2020 κατά την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, τότε ήταν λιγότερα τα επενδυτικά κεφάλαια που είχαν στοιχηματίσει εις βάρος τους για να περιστείλουν την κερδοφορία τους, όπως ο ίδιος προσέθεσε. Επιπροσθέτως, ο Μπάρι Νόρις, προϊστάμενος επενδύσεων στην Argonaut Capital, διευκρίνισε ότι ο Μάρτιος ήταν ένας εντυπωσιακός μήνας, χάρις στα χρηματιστηριακά στοιχήματα εις βάρος τραπεζών, όπως ήταν η Credit Suisse και η First Republic. Τα επενδυτικά κεφάλαια με την επωνυμία Argonaut Absolute Return είχαν απόδοση 6% και άνω. Ο Marshall Wace με έδρα το Λονδίνο, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου στον κόσμο, ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που έβαλαν στοιχήματα – ένα από αυτά αφορούσε τη μείωση 0,7% της μετοχής της Deutsche Bank. Τα κεφάλαια αυτά, τέλος, σημείωσαν κέρδη περίπου 40 εκατ. δολαρίων από στοιχήματα εις βάρος του γερμανικού χρηματοπιστωτικού ομίλου, όπως αναφέρουν οι Financial Times.