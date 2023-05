Κέρδη-ρεκόρ για τις αμερικανικές τράπεζες

Ενώ ο τραπεζικός κλάδος επλήγη από την πρόσφατη κρίση μετά και την κατάρρευση περιφερειακών τραπεζών, τα κέρδη στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αυτά έφθασαν περίπου τα 80 δισ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας άνοδο 33% σε σύγκριση με πέρυσι. Η τραπεζική αναταραχή ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη γι’ αυτή την εικόνα, όπως σχολιάζουν οι Financial Times. Περίπου το ήμισυ της αύξησης των συνολικών κερδών του κλάδου προήλθε από τα εφάπαξ κέρδη που σημείωσαν οι First Citizens και Flagstar, οι οποίες αγόρασαν περιουσιακά στοιχεία της Silicon Valley Bank και της Signature Bank, αντίστοιχα, μετά την κατάσχεσή τους από τις ρυθμιστικές αρχές και την πώλησή τους με discount τον Μάρτιο. Ακόμη κι έτσι, το άλμα στα κέρδη έδειξε επίσης ότι οι τράπεζες των ΗΠΑ γενικά επωφελήθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων, τις χαμηλές αθετήσεις δανείων και την αύξηση που σημειώνεται στην αγορά εργασίας.

«Ενα μεγάλο μέρος του κλάδου δεν αποτυγχάνει», σχολιάζει στη βρετανική εφημερίδα ο Μπερτ Ελι, ανεξάρτητος σύμβουλος στον τραπεζικό τομέα. «Η οικονομία είναι ακόμη σε σχετικά καλή κατάσταση και αυτό είναι κάτι που μετράει για να σημειωθεί τέτοια κερδοφορία».

Από τις σχεδόν 4.400 τράπεζες της χώρας, μόλις 197 – ή λιγότερο από το 5%– υπέστησαν απώλειες.

Από τις σχεδόν 4.400 τράπεζες της χώρας, μόλις 197 –ή λιγότερο από το 5%– υπέστησαν απώλειες το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την BankRegData, έναν πάροχο δεδομένων που συγκεντρώνει τριμηνιαίες εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλουν οι τράπεζες στη Federal Deposit Insurance Corporation. Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας από απόψεως ενεργητικού, κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη, με αυτά να φτάνουν στα 11,7 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, από 6,4 δισ. δολάρια το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Η PacWest, ωστόσο, συγκαταλέγεται στους χαμένους, αφού μετράει απώλειες ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, περισσότερες δηλαδή από οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό όμιλο τους πρώτους τρεις μήνες του 2023. Η τράπεζα της Καλιφόρνιας την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι προσέλαβε συμβούλους για να επανεξετάσει τις στρατηγικές επιλογές της. Επίσης, η Silvergate Bank, η οποία έχασε 538 εκατ. δολάρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, δεύτερη μετά την PacWest, είχε ανακοινώσει στις αρχές Μαρτίου ότι θα κλείσει. Από την άλλη βέβαια, δεν φαίνεται πολύ πιθανό να συνεχίσουν οι τράπεζες να καταγράφουν αυτή την άνοδο, αφού τα έξοδα από τους τόκους που καταβάλλουν όλες οι τράπεζες δεκαπλασιάστηκαν σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας το πρώτο τρίμηνο στα 85 δισ. δολ. Αυτό συμβαίνει διότι οι τράπεζες, κυρίως τον Μάρτιο, έπρεπε να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια στους καταθέτες.

«Σε γενικές γραμμές το πρώτο τρίμηνο βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν θα είναι έτσι όλη την υπόλοιπη χρονιά», ανέφερε ο Κρίστοφερ Γουάλεν, τραπεζικός αναλυτής και επικεφαλής της Whalen Global Advisors. Ο ίδιος υπενθυμίζει πως, μετά την κατάρρευση της SVB, οι τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια που χορηγούσαν στους καταθέτες. «Το κόστος για τις τράπεζες θα αυξηθεί. Θα σοκάρει τον κόσμο», προσθέτει.

