Χαβιέρ Κολ στην «Κ»: Μεγάλα περιθώρια για νέα πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αλλά και η Μεσόγειος εν γένει διαθέτουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων για λόγους που σχετίζονται τόσο με τους προορισμούς και το κλίμα όσο και με τη διαθεσιμότητα κατάλληλης γης και αδειοδοτικού πλαισίου για την οικοδόμηση νεόδμητων μονάδων. Σε αυτό το πλαίσιο η Hyatt πρόσφατα ανακοίνωσε το άνοιγμα του έκτου ξενοδοχείου της στην Ελλάδα και αξιολογεί σενάρια περαιτέρω ανάπτυξης στη χώρα μας. Αυτό εξηγεί ο πρόεδρος τoυ τμήματος παγκόσμιας επιχειρηματικής ανάπτυξης και καινοτομίας της Hyatt, Χαβιέρ Κολ, μιλώντας αποκλειστικά στην «Κ» της Κυριακής μετά την απόφαση της Hyatt να επενδύσει στη Χαλκιδική. Πρόκειται για το Zoëtry Halkidiki, ένα νέο boutique, all inclusive θέρετρο στην περιοχή της Σάνης, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2024.

Ο Χαβιέρ Κολ ισχυρίζεται πως το μοντέλο του πολυτελούς all inclusive τουρισμού παραμένει δημοφιλές παρά την κριτική την οποία δέχεται, και μάλιστα εξηγεί γιατί ο όμιλός του σκοπεύει να το αναπτύξει περαιτέρω. Οσον αφορά τη χώρα μας σημειώνει πως «τα συγκλονιστικά τοπία της Ελλάδας, οι υπέροχες παραλίες και η ξεχωριστή πολιτιστική παράδοση είναι παράμετροι που αναδεικνύουν μεγάλο αριθμό πιθανών τοποθεσιών που θα ήταν ιδανικοί προορισμοί για τα πολυτελή all inclusive brands του Inclusive Collection». Προσθέτει, μάλιστα, πως «η θετική ανταπόκριση και η επιτυχία των υπαρχουσών ιδιοκτησιών μας στην Ελλάδα τονώνουν τον ενθουσιασμό μας για περαιτέρω, προσεκτική και στρατηγική, ανάπτυξή μας στη χώρα στο μέλλον».

Αναζητούμε ευκαιρίες που ταιριάζουν στο χαρτοφυλάκιό μας, καθώς η δέσμευσή μας να αναπτυχθούμε στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει, λέει ο Χαβιέρ Κολ.

– Ποια είναι η εμπειρία σας από την ελληνική αγορά μέχρι στιγμής; Θα υπάρξει επόμενο βήμα; Αξιολογείτε αυτή τη στιγμή κάτι νέο για την Ελλάδα, ίσως ακόμη ένα ξενοδοχείο σε κάποιο νησί;

– Με το άνοιγμα του Zoëtry Halkidiki το 2024, η Hyatt θα ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα, που ήδη περιλαμβάνει τα Grand Hyatt Athens, Hyatt Regency Thessaloniki, AluaSoul Zakynthos, Dream Corfu Resort & Spa και Magma Resort Santorini, μέρος της The Unbound Collection by Hyatt. Τα συγκλονιστικά τοπία της Ελλάδας, οι υπέροχες παραλίες και η ξεχωριστή πολιτιστική παράδοση είναι παράμετροι που αναδεικνύουν μεγάλο αριθμό πιθανών τοποθεσιών που θα ήταν ιδανικοί προορισμοί για τα πολυτελή all inclusive brands του Inclusive Collection. Είμαστε ανοιχτοί στο να εξερευνούμε ευκαιρίες που ταιριάζουν στο χαρτοφυλάκιό μας, καθώς η δέσμευσή μας να αναπτυχθούμε στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει. Η θετική ανταπόκριση και η επιτυχία των υπαρχουσών ιδιοκτησιών μας στην Ελλάδα τονώνουν τον ενθουσιασμό μας για περαιτέρω, προσεκτική και στρατηγική, ανάπτυξή μας στη χώρα στο μέλλον.

– Ποιες θεωρείτε πως είναι οι πιο ανταγωνιστικές αγορές της Μεσογείου και ποιες από αυτές ανταποκρίνονται καλύτερα στις νέες παραμέτρους που διαμορφώνουν τη ζήτηση;

– Η Μεσόγειος διαχρονικά προτιμάται για την ανάπτυξη resorts και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων η διαθεσιμότητα γης για νέες κατασκευές, οι ευκαιρίες για μετατροπές, η εύκολη πρόσβαση από πολλές μεγάλες πόλεις στον κόσμο, οι πεντακάθαρες παραλίες, τα ιστορικά και φυσικά αξιοθέατα και το ειδυλλιακό κλίμα. Παρότι, βεβαίως, έχει σημειωθεί έξαρση στην ευρύτερη περιοχή, εξακολουθούν να υπάρχουν προορισμοί που ακόμη δεν βρίσκονται στο ραντάρ των ταξιδιωτών και προσφέρουν ευκαιρίες στους ιδιοκτήτες. Πάντα αναζητάμε τις σωστές ευκαιρίες για να αναπτύξουμε, με προσοχή και με σωστή στρατηγική, το αποτύπωμα του Inclusive Collection τόσο σε υπάρχοντες προορισμούς όσο και σε νέους. Υπάρχουν και άλλοι απίστευτοι προορισμοί σε χώρες που ήδη έχουμε παρουσία, όπως βεβαίως η Ελλάδα, αλλά και η Βουλγαρία και η Πορτογαλία, όπου υπάρχει χώρος για ένα ή περισσότερα από τα δέκα brands μας. Οσο για νέες αγορές, υπάρχει ακόμη πληθώρα ευκαιριών σε όλη την Ευρώπη.

Η Hyatt διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πολυτελείας ξενοδοχείων all inclusive στον κόσμο.

– Πρόσφατα λανσάρατε στην Ελλάδα ακόμη ένα brand του χαρτοφυλακίου της Hyatt, το Zoëtry, με ένα luxury all inclusive resort που θα ανοίξει το 2024. Είναι το all inclusive η νέα τάση στις πολυτελείς διακοπές υψηλών προδιαγραφών; Ρωτώ γιατί στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων ταξιδιωτών η έννοια all inclusive συνδέεται με μαζικό τουρισμό άλλου τύπου.

– Eχοντας δραστηριοποιηθεί στον χώρο των luxury all inclusive, σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2013, αρχικά με τα Hyatt Ziva και Hyatt Zilara και στη συνέχεια με ένα τρίτο brand, τα Miraval Resorts, βρισκόμασταν ήδη σε πλεονεκτική θέση σε αυτή την αγορά. Ετσι, αποκτώντας το Apple Leisure Group (ALG) το 2021, «καβαλήσαμε το κύμα» της αυξημένης ζήτησης για ταξίδια αναψυχής τέτοιου τύπου. Με αυτή την εξαγορά η Hyatt διπλασίασε το παγκόσμιο αποτύπωμά της στην αγορά των resorts, κατέχοντας πλέον το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο luxury all inclusive στον κόσμο.

– Ναι, αλλά είναι αυτό το μοντέλο ακόμη επίκαιρο; Πώς συνδυάζεται με την τάση που έχουν πλέον οι ταξιδιώτες για μοναδικές ξεχωριστές εμπειρίες;

– Ως ηγέτες της all inclusive αγοράς γνωρίζουμε πως οι προτιμήσεις των πελατών και των μελών μας, στα ταξίδια και στις διακοπές τους, εξελίσσονται διαρκώς και είναι υποχρέωσή μας να αφουγκραζόμαστε και να προλαμβάνουμε τις επιθυμίες τους. Αυτό μας οδήγησε στο να δώσουμε ακόμη μία διάσταση στην εμπειρία all inclusive και να δημιουργήσουμε το Inclusive Collection, μέρος της World of Hyatt, για την ανάπτυξή του οποίου είμαι υπεύθυνος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Zoëtry Halkidiki στη Σάνη της Χαλκιδικής, που θα λειτουργήσει του χρόνου. Τα Zoëtry Wellness & Spa Resorts είναι ένα ξεχωριστό brand εντός του Inclusive Collection, μέρος της World of Hyatt. Το χαρτοφυλάκιο της Zoëtry αποτελείται από μια συλλογή πολυτελών boutique resorts, που προσφέρουν, το καθένα με τον τρόπο του και στον τόπο του, μια ρομαντική, ολιστική εμπειρία, πάντα στη λογική all inclusive. To όνομα Zoëtry υπογράφει την προσπάθεια της Hyatt να συνδέσει την ξεχωριστή κουλτούρα, κληρονομιά, φυσική ομορφιά και τοποθεσία καθενός resort, ισορροπώντας την απαράμιλλη πολυτέλεια με την προσωποποιημένη ευεξία. Κάθε resort που φέρει το όνομα Zoëtry προσφέρει αποκλειστικές εμπειρίες, αυθεντική γκουρμέ κουζίνα, αναζωογονητικές θεραπείες spa, μοναδικές επιλογές γυμναστικής και άθλησης, και πολλά ακόμη. Οι πελάτες στα Zoëtry resorts περιμένουν να βρουν υπερπολυτέλεια, σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας (wellness). Περιμένουν παράλληλα να απολαύσουν τα ατελείωτα προνόμια του concept διακοπών Endless Privileges της Zoëtry: εξαιρετικές παροχές, υπέροχα δωμάτια, check-in και check-out όποια ώρα τους εξυπηρετεί, απεριόριστο φαγητό και premium ποτά, 24ωρη υπηρεσία concierge, δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου και πολλά άλλα.

– Πόσο ευρεία είναι η επένδυσή σας διεθνώς σε αυτό το μοντέλο φιλοξενίας;

– Στη Hyatt προκειμένου να προσελκύσουμε διαφορετικές ομάδες ταξιδιωτών που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες all inclusive πολυτέλειας, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας προσθέτοντας τέτοιου τύπου resorts σε νέες αγορές σε όλο τον κόσμο. Εως το τέλος του 2023 το Inclusive Collection θα περιλαμβάνει περισσότερα από 120 resorts παγκοσμίως, που θα ανήκουν σε 10 κορυφαία all inclusive brands· το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο luxury all inclusive resorts στον κόσμο.