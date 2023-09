Στα 50 ευρώ η μέση αγορά από το Skroutz στις θερινές εκπτώσεις

Αύξηση κατά 24,44% σε σύγκριση με τις περυσινές θερινές εκπτώσεις κατέγραψε η μέση τιμή του «καλαθιού» του Skroutz Marketplace, αύξηση που σχετίζεται εν μέρει με τον πληθωρισμό, αλλά και με το γεγονός ότι αρκετοί πλέον χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα για τις αγορές τους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κυρίως τον Ιούλιο απέτρεψαν πολλούς από το να προβούν σε αγορές από φυσικά καταστήματα και προτίμησαν να τις κάνουν ηλεκτρονικά από το σπίτι τους, συντροφιά με τη… δροσιά του κλιματιστικού.

Η μέση τιμή του «καλαθιού» άγγιξε τα 50 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό έκπτωσης ήταν σχετικά χαμηλό, κοντά στο 10%, όπως και κατά τις περυσινές θερινές εκπτώσεις. Βεβαίως, οι αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και συγκεκριμένα από marketplace επιτρέπουν μια μεγαλύτερη σύγκριση τιμών και επομένως την εξεύρεση πιο συμφερουσών επιλογών. Οι κατηγορίες στις οποίες οι καταναλωτές ξόδεψαν κατά μέσον όρο τα περισσότερα χρήματα ήταν η τεχνολογία, η μόδα και τα hobby – αθλητισμός. Η κατηγορία «μόδα» σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό αγορών με έκπτωση (24,99%) και ακολούθησαν η κατηγορία της τεχνολογίας (14,72%), των παιδικών και βρεφικών ειδών (13,65%), του αθλητισμού – hobby (11,57%), των επαγγελματικών προϊόντων (10,25%), της υγείας – ομορφιάς (10,06%), ειδών σούπερ μάρκετ (9,08%), των ειδών για σπίτι – κήπο (8,77%) και των ειδών για αυτοκίνητα – μοτοσικλέτες (8%).

Αυξητική τάση κατέγραψε και το ποσοστό των χρηστών που επωφελήθηκε των Plus Deals, φτάνοντας το 46,59% σε σχέση με το 26,60% του 2022. Να σημειωθεί ότι οι ειδικές προσφορές Plus Deals που απευθύνονται αποκλειστικά στους συνδρομητές της υπηρεσίας Skroutz Plus συνεχίζονταν κανονικά και κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στην κατηγορία «μόδα» οι συνδρομητές Skroutz Plus εκμεταλλεύτηκαν τα Plus Deals, καθώς 8 στους 10 χρήστες έκαναν αγορές Plus Deals στην κατηγορία αυτή. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά σημειώθηκαν και στην κατηγορία «υγεία – ομορφιά» (65,33%).

Τέλος, πάνω από τo 20% των χρηστών πραγματοποιούν αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» (Buy Now, Pay Later) που παρέχει η Skroutz. Το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 12,50%.