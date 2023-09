Με «προίκα» 1 δισ. ευρώ οδεύει προς το Χ.Α. η Lamda Malls

Τον πλήρη μετασχηματισμό της δομής του ομίλου της Lamda Development εξετάζει αυτό το διάστημα η διοίκηση, θέλοντας να διαχωρίσει τα ακίνητα που παράγουν εισόδημα, από τα ακίνητα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην έκταση του Ελληνικού. Ετσι, με αφορμή την αναδιάρθρωση που συντελείται ήδη μέσω της Lamda Malls, στην οποία θα συγκεντρωθούν όλα τα εμπορικά κέντρα της εταιρείας, αναζητούνται ανάλογες λύσεις και για τα υπόλοιπα ακίνητα εισοδήματος που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Lamda Development και τα οποία θα μπορούσαν, δυνητικά, να «ξεκλειδώσουν» πιθανές υπεραξίες για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Οπως ανέφερε χθες ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, «δεν αποκλείεται στο μέλλον, πιθανώς από το 2024-2025 και μετά, να πράξουμε κάτι ανάλογο και με τον τομέα των μαρινών, ή και των γραφείων μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε σε μία ξεχωριστή εταιρεία, τις τρεις μαρίνες μας, του Φλοίσβου, του Αγίου Κοσμά και της Κέρκυρας, που αναλάβαμε πρόσφατα και πρόκειται να αναβαθμίσουμε», τόνισε ο κ. Αθανασίου. Στη συνέχεια, η εταιρεία αυτή θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το χαρτοφυλάκιο της Lamda Malls περιλαμβάνει τέσσερα υφιστάμενα και δύο υπό κατασκευήν εμπορικά κέντρα.

Ηδη ο σχετικός σχεδιασμός προχωράει για τον τομέα των εμπορικών κέντρων. Η κατά 100% θυγατρική Lamda Malls θα συγκεντρώσει υπό τον έλεγχό της έξι επιμέρους εταιρικές οντότητες, που ελέγχουν αντίστοιχα τα έξι εμπορικά κέντρα του ομίλου, ήτοι τα τέσσερα υφιστάμενα, Designer Outlet Athens, Mediterranean Cosmos, The Mall Athens και Golden Hall, αλλά και τα δύο υπό κατασκευήν στο Ελληνικό, το Vouliagmenis Mall και το Riviera Galleria. Χθες, οι μέτοχοι της γενικής συνέλευσης ενέκριναν τη διάσπαση της Lamda Olympia Village, ιδιοκτήτριας του The Mall Athens και τη σύσταση μιας νέας εταιρείας, με διακριτική επωνυμία The Mall Athens, που θα εισφερθεί στη Lamda Malls.

Η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η προετοιμασία για την εισαγωγή των μετοχών της Lamda Malls στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κάτι που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να συμβεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εταιρεία θα διανείμει μέρισμα ήδη από την πρώτη οικονομική χρήση. «Ο αρχικός μας στόχος ήταν η δημόσια εγγραφή της Lamda Malls να έχει συμβεί ήδη από τον Μάρτιο του 2020, ωστόσο το ξέσπασμα της πανδημίας ανέβαλε τα σχέδιά μας, μιας και τα εμπορικά κέντρα υποχρεώθηκαν σε διακοπή της λειτουργίας τους. Σήμερα, τα εμπορικά μας ακίνητα καταγράφουν συνεχή ιστορικά υψηλά λειτουργικής κερδοφορίας. Αυτό συνέβη τόσο το 2022, αλλά και φέτος, καθώς μέχρι στιγμής κινούνται με ρυθμό ανόδου της τάξεως του 20% σε σχέση με πέρυσι», τόνισε ο κ. Αθανασίου.

Στόχος της διοίκησης είναι μέσω της αύξησης κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής των μετοχών της Lamda Malls, να αντληθούν έσοδα της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη μείωση του δανεισμού, αλλά και τη χρηματοδότηση της κατασκευής των νέων εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Lamda Malls θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, το οποίο μαζί με τα υπό ανέγερση εμπορικά κέντρα της εταιρείας στο Ελληνικό, θα διαμορφωθεί σε 1,5 δισ. ευρώ. Χωρίς να υπολογίζονται τα δάνεια ύψους 550 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με τα εμπορικά κέντρα, η καθαρή αξία της νέας εταιρείας υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί σε 1 δισ. ευρώ, με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής θα πραγματοποιηθεί και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.