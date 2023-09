Ελληνας startupper αναστατώνει το Χόλιγουντ

Αρκεί μία περιγραφή έως 200 χαρακτήρες για να «παραχθεί» μέσα σε διάστημα λιγότερο των 2 λεπτών σκηνή από μία ταινία μικρού μήκους, από ένα βιντεοκλίπ ή από μία διαφημιστική καμπάνια (text to video). Οι φιγούρες, τα εφέ, οι κινήσεις, οι ήχοι κ.ά., όπως αυτά παράγονται μέσα από μία απλή γραπτή περιγραφή φαίνονται τόσο ρεαλιστικά που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον «σουρεαλιστικό» τρόπο κινηματογράφησής τους. Ο λόγος; Ολόκληρες ταινίες μικρού μήκους, ακόμη και σκηνές από ταινίες όπως το βραβευμένο με 7 Οσκαρ «Εverything Everywhere all at Once», έχουν δημιουργηθεί μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) της Runway, δημιούργημα του 32χρονου Αναστάση Γερμανίδη και των Χιλιανών Kρίστομπαλ Βαλενζουέλα και Αλεχάντρο Ματαμάλα. «Πατώντας» σε τεχνολογία όμοια με αυτή που κατέστησε δημοφιλές το ChatGPT η εταιρεία από τη Νέα Υόρκη λάνσαρε τον Μάρτιο του 2023 το τελευταίο μοντέλο της και το καλοκαίρι άντλησε από τη Nvidia, την Google και τη Salesforce 141 εκατ. δολ. Σήμερα η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στο 1,5 δισ. δολ., όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Πρόκειται για ένα εργαλείο “συμπαραγωγής” που συνεργάζεται με τον δημιουργό», διευκρινίζει ο κ. Γερμανίδης, μιλώντας στην «Κ» για την εταιρεία στην οποία έχει στραμμένο το βλέμμα το Χόλιγουντ. «Οταν ξεκινήσαμε τη Runway το 2018, ένα από τα οράματά μας ήταν να φτιάξουμε τεχνολογία text to video, κάτι που μας πήρε 4-5 χρόνια για να ολοκληρώσουμε». Ο κ. Γερμανίδης, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, σπούδασε Πληροφορική στο Wesleyan University στην Αμερική και έπειτα παρακολούθησε μεταπτυχιακό στο New York University για την εξερεύνηση νέων τεχνολογιών με δημιουργικό τρόπο. Στο μεταπτυχιακό γνώρισε και τους υπόλοιπους ιδρυτές. «Προσπαθούσαμε να δούμε με ποιον τρόπο η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τη δουλειά των σκηνοθετών, των σχεδιαστών κ.λπ. Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν πως με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κάποιος να παραγάγει ταχύτερα πολλά πράγματα βασιζόμενος στις ιδέες του. Είδαμε στον κλάδο αυτό μία ευκαιρία», διηγείται.

Η κεφαλαιοποίηση της νεοφυούς εταιρείας Runway ανέρχεται σήμερα στο 1,5 δισ. δολάρια.

Μιλώντας για την τεχνολογία, εξηγεί πως «με το μοντέλο ΑΙ της Runway μπορείς να περιγράψεις οτιδήποτε και να σ’ το φτιάξει. Από αντικείμενα, μέχρι και το στυλ που θέλεις να έχει το βίντεο, η ταινία, το frame κ.λπ. H σκέψη δηλαδή του σκηνοθέτη αποτυπώνεται με λίγες λέξεις και μετουσιώνεται σε σκηνή μιας ταινίας. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε 1 λεπτό μπορεί να παραγάγει σκηνή 4 δευτερολέπτων κάτι που φυσικά όλο και βελτιώνουμε». «Την τεχνολογία μας την χρησιμοποιούν σκηνοθέτες του Χόλιγουντ αλλά και διαφημιστικές εταιρείες. Αρκετοί αξιοποιούν το εργαλείο για previsualisation, δηλαδή για να δουν πώς μπορεί να γίνει μία ταινία πριν την γυρίσουν», λέει.

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη της, «δεν είναι απαραίτητο όλη η ταινία να έχει γυριστεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιοι την αξιοποιούν για να δημιουργήσουν κάτι που είναι δύσκολο ή επικίνδυνο να γυριστεί στον πραγματικό κόσμο. Επίσης, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος». Ο κ. Γερμανίδης επικαλέστηκε το παράδειγμα του σκηνοθέτη Πολ Τρίλο, ο οποίος λάνσαρε την ταινία μικρού μήκους «Thank you for Not Answering» χρησιμοποιώντας αμιγώς την τεχνολογία της εταιρείας. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «έχει εκπαιδευτεί από εμάς. Εκπαιδεύεται συνέχεια “βλέποντας βίντεο” και φτάνοντας στο σημείο να τα παράγει το ίδιο. Γι’ αυτό επενδύουμε στην έρευνα και στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η Nvidia και η Google είναι εταιρείες με ειδίκευση στο ΑΙ όποτε αντιλαμβάνονται πόσο εξειδικευμένες ομάδες χρειάζονται για να φτιαχτούν τέτοια μοντέλα».

Στόχος μια δίωρη ταινία

Πού μπορεί να φτάσει αυτή η τεχνολογία; «Ακόμη είμαστε στην αρχή. Στόχος μας είναι να παραχθεί με την τεχνολογία μας μία δίωρη ταινία, κάτι που προβλέπω να γίνει μέχρι τέλος του 2024», λέει. Ο κ. Γερμανίδης τόνισε πως η εταιρεία «εκτοξεύθηκε» από τη στιγμή που έβγαλε την τελευταία έκδοση του μοντέλου της, μετρώντας πλέον «εκατομμύρια» χρήστες, όπως σημειώνει, χωρίς να αποκαλύπτει τον ακριβή τους αριθμό. Με την τεχνητή νοημοσύνη να καλπάζει απειλητικά, ο κινηματογραφικός κλάδος ανησυχεί για τυχόν αντικατάστασή του από ψηφιακά αντίγραφα. «Στόχος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε τους καλλιτέχνες αλλά να δουλέψουμε μαζί τους. Οταν βγήκε το photoshop όλοι πίστευαν ότι θα αλλοιώσει την πραγματικότητα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως αρκετούς τους έκανε πιο δημιουργικούς, ικανούς να παραγάγουν πιο γρήγορα τις ιδέες τους. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τα generative AI μοντέλα», εκτιμά. «Ο άνθρωπος είναι και θα είναι πάντα στο επίκεντρο. Ο,τι παράγεται με την τεχνολογία είναι βασισμένο στις ιδέες, στο όραμα και στις ιστορίες που θες να πεις», λέει, προσθέτοντας πως το Runway δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς δημιουργούς να «κάνουν αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν επειδή δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα».