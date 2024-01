Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πολυτελές ξενοδοχείο στη Γλυφάδα

Η Γλυφάδα στο παρελθόν διέθετε αρκετά ξενοδοχεία, τα οποία εξυπηρετούσαν κυρίως πελατεία που αντλούσαν από τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου στο Ελληνικό. Ωστόσο, η παρουσία και της αμερικανικής αεροπορικής βάσης εκεί τις προηγούμενες δεκαετίες δεν επέτρεψε την ανάπτυξη υπερπολυτελών συγκροτημάτων με εξαίρεση τα παραθαλάσσια Αστέρα Βουλιαγμένης και Aστέρια της Γλυφάδας. Μετά το 2001, οπότε το αεροδρόμιο μεταφέρθηκε στα Σπάτα, και ακόμη περισσότερο μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους στις αρχές δεκαετίας του 2010 η πλειονότητα του ξενοδοχειακού δυναμικού της περιοχής απαξιώθηκε. Κάποιες από τις μονάδες αυτές πουλήθηκαν σε ναυτιλιακές εταιρείες, που τις μετέτρεψαν σε γραφεία τους, ενώ άλλες απλώς παράκμασαν. Με την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού, που απέκτησε δυναμική το 2013-2014 και συνέχισε να κλιμακώνεται μετά την πανδημία, μεγάλα ξένα αλλά και ελληνικά επενδυτικά σχήματα εντόπισαν ευκαιρίες τόσο για μονάδες φιλοξενίας όσο και για συγκροτήματα κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή. Κάπως έτσι ιδιωτικοποιήθηκε ο Αστέρας Βουλιαγμένης, σε μια επένδυση που έχει ξεπεράσει τα 650 εκατ., αλλά και το One & Only στα παλιά Αστέρια της Γλυφάδας, σε μια άλλη επένδυση ύψους 300 εκατ.

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Αττική και η στροφή των μεγάλων επενδύσεων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα σε μεγάλα παραθαλάσσια συγκροτήματα, όπως το One & Only της Grivalia Hospitality και το Mandarin Oriental της ΤΕΜΕΣ στο Ελληνικό ή το Four Seasons στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, διευρύνεται τώρα για να περιλάβει και άλλες μικρότερες, πλην όμως σημαντικού ύψους, επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα σε τοποθεσίες όπως το κέντρο της Γλυφάδας .

