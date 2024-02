Ανω των 400 δισ. δολ. οι παγκόσμιες εξαγορές και συγχωνεύσεις φέτος

Αναπάντεχη ανάκαμψη εμφανίζουν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, με τις ΗΠΑ να οδηγούν την τάση, η οποία δεν αναμενόταν πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους. Η λεγόμενη αγορά του M&A (συγχωνεύσεις και εξαγορές) έλαβε ώθηση από την ανακοίνωση της εξαγοράς της Discover Financial Services από την Capital One Financial στην τιμή των 35 δισ. δολαρίων. Επίσης, η Truist Financial Corp. πουλάει το τμήμα ασφάλισης σε μια συμφωνία ύψους 15,5 δισ. δολαρίων, ενώ η Walmart συμφώνησε να αγοράσει την κατασκευάστρια έξυπνων τηλεοράσεων Vizio Holding αντί τιμήματος 2,3 δισ. δολαρίων. Αυτή η έξαρση των συμφωνιών ανεβάζει το σύνολο των deals που έχουν κλείσει από τις αρχές του έτους στα 425 δισ. δολ. παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Πρόκειται για νούμερο αυξημένο κατά 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυτό αποτελεί θετικό νέο για όσους προσπαθούν να κλείσουν κάποια συμφωνία εδώ και δύο χρόνια. Το τέλος του σημερινού κύκλου αύξησης των επιτοκίων απομακρύνει τη μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις αποτιμήσεις, ενώ το χρηματιστηριακό ράλι και η άνοδος στις τιμές των μετοχών προσφέρουν στους αγοραστές επιπλέον πηγές χρηματοδότησης για εξαγορές. Περισσότερες από τις μισές από τις 10 κορυφαίες συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί φέτος έχουν χρηματοδοτηθεί τουλάχιστον εν μέρει από μετοχές.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι παρατεταμένοι φόβοι ύφεσης σημαίνουν ότι οι τραπεζίτες και οι δικηγόροι παρέμειναν επιφυλακτικοί σχετικά με το να προχωρήσουν σε συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών πολύ σύντομα, με ορισμένα ανώτερα στελέχη στη Wall Street να υποδεικνύουν το δεύτερο εξάμηνο του 2024 ως το πιο πιθανό σημείο εκκίνησης για μια ουσιαστική ανάκαμψη.

Ωστόσο, οι αγορές έχουν ήδη δει πολλαπλές συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων σε μια σειρά από κλάδους, με τις ΗΠΑ να πρωτοστατούν. Η αξία των συμφωνιών εκεί έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους έως σήμερα περισσότερο από 80% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, σε σύγκριση με αύξηση περίπου 40% στην Ευρώπη και πτώση περίπου 14% σε Ασία – Ειρηνικό την ίδια περίοδο.

Από τις αρχές Ιανουαρίου η εταιρεία σχεδιασμού chip Synopsys συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Ansys αντί 34 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. Στον τομέα των φυσικών πόρων, η Diamondback Energy έχει συνάψει συμφωνία 26 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της ανταγωνίστριας Endeavour Energy Resources, που κάνει εξορύξεις στην περιοχή του Permian Basin. Και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο κολοσσός Black Rock ανακοίνωσε την αγορά ύψους 12,5 δισ. δολαρίων της Global Infrastructure Partners.