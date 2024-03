Μπαράζ επενδυτικών συμφωνιών για μεγάλες τουριστικές μονάδες

Δυναμικά ξεκίνησε το 2024 για τις αγοροπωλησίες ξενοδοχείων όπως και την προώθηση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη τουριστικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, καθώς σε πολλές από τις περιπτώσεις αγοραστές και επενδυτές είναι σχήματα ελληνικών συμφερόντων, καθίσταται σαφές ότι οι ανησυχίες για αφελληνισμό της ελληνικής ξενοδοχίας που διατυπώθηκαν από ορισμένες πλευρές τα προηγούμενα χρόνια είναι μάλλον υπερβολικές. Στην πραγματικότητα κάποιοι από τους πωλητές είναι ξένα σχήματα που αποφάσισαν να εγγράψουν τις υπεραξίες που πέτυχε ο ελληνικός τουρισμός για τα περιουσιακά τους στοιχεία τα τελευταία πέντε χρόνια και παρά την πανδημία. Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα των τελευταίων ημερών είναι η συμφωνία αξίας 74 εκατ. με την οποία η London and Regional πώλησε το ξενοδοχείο «Τιτάνια» στην οδό Πανεπιστημίου. Αγοραστής είναι η H Hotels, συμφερόντων της οικογενείας Χατζηλαζάρου, εκ των μεγαλύτερων σε αριθμό κλινών ξενοδοχειακών ομίλων στη χώρα, ο οποίος όμως μέχρι τώρα δραστηριοποιείτο αποκλειστικά στη Ρόδο. Μάλιστα, νωρίτερα φέτος ο όμιλος Χατζηλαζάρου εξαγόρασε, επίσης από τη London and Regional, το Rhodes Bay Hotel & Spa μαζί με το Elite Suites Rhodes Bay.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

