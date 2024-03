Κατέβασε ταχύτητα ο ρυθμός διασύνδεσης POS–ταμειακών

Από την ημέρα ανακοίνωσης της νέας παράτασης για την «ένωση» των ταμειακών με τα POS ο ρυθμός διασύνδεσης «έπεσε», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος είχε φθάσει και τις 5.000 ημερησίως μερικές μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Η εξέλιξη έχει αναγκάσει το οικονομικό επιτελείο να ενημερώνει σε καθημερινή βάση σχετικά με τις υποχρεώσεις αλλά και των προστίμων που θα επιβληθούν στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι νέες προθεσμίες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες θα πρέπει σε καθημερινή βάση να πραγματοποιούνται 5.000 διασυνδέσεις (αναβαθμίσεις κ.λπ.) ώστε την 1η Μαΐου να ξεκινήσει το εμβληματικό έργο της διασύνδεσης ταμειακών και POS. Μπορεί όμως από τη μία πλευρά να καταγράφονται νέες καθυστερήσεις, από την άλλη διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα στην αναβάθμιση κάποιων τερματικών POS. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση με αποτέλεσμα κάποιοι επαγγελματίες να χρειασθεί να προμηθευτούν νέα POS. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις καταγράφονται τεράστιες καθυστερήσεις από τους τεχνικούς και από τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τερματικά. Η ταλαιπωρία των καταστημάτων είναι μεγάλη και ενδεχομένως κάποιοι να μην προλάβουν να αναβαθμίσουν ταμειακές μηχανές ή POS μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρόστιμα δεν θα επιβληθούν στα καταστήματα λιανικής αλλά σε εκείνους που με ευθύνη τους δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης και διασύνδεσης.

Σημειώνεται ότι ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, είναι αποφασισμένο στις αρχές Απριλίου –δηλαδή με τη λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου– να επιβάλει πρόστιμα σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί. Οπως εξήγησε, στις ίδιες κινήσεις θα προβούν απέναντι και σε όλους όσοι δεν κάνουν τις ενέργειες που θα έπρεπε να κάνουν μέσα στον Απρίλιο, τονίζοντας ότι «πρέπει όλοι να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση, αυτό το έργο είναι σημαντικό. Αυτοί που έχουν ήδη συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις τους δεν είναι διαφορετικοί επαγγελματίες, δεν ζουν σε άλλη χώρα». «Ο μέχρι τώρα ρυθμός δεν είναι αρκετός για να προλάβουν όλοι μέχρι τέλος Απριλίου, αλλά αυτή τη φορά δεν υπάρχει δικαιολογία», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες και προκειμένου το έργο της διασύνδεσης να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, δόθηκε παράταση ένα μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η παράταση, ωστόσο, μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30ή Απριλίου 2024:

• Για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

• Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ηδη έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.