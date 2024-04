Η ραγδαία ανάπτυξη των μίνι σούπερ μάρκετ

Λιγότερα ψώνια σε μικρότερα καταστήματα για να μην παρασύρονται σε «αυθόρμητες» αγορές φαίνεται ότι προτιμούν ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στον καιρό της ακρίβειας. Την ίδια ώρα, η ανάγκη για εξοικονόμηση χρημάτων αποτρέπει αρκετούς από το να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο για να επισκεφθούν ένα μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ και προτιμούν τα καταστήματα της γειτονιάς για την προμήθεια των βασικών ειδών παντοπωλείου. Η επιστροφή εξάλλου στην κανονικότητα της εργασίας και της διασκέδασης εκτός σπιτιού αυξάνει την ανάγκη για την ύπαρξη καταστημάτων με πιο ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, ειδικά, μάλιστα, καθώς από την πανδημία και μετά τα περίπτερα, που διαδραμάτιζαν μέχρι το 2019 αυτόν τον ρόλο σε μεγάλο βαθμό, υπέστησαν ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2023 τα μικρά καταστήματα ειδών παντοπωλείου, έως 400 τ.μ., «έτρεξαν» με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, 14,2%, σε σύγκριση με τους λοιπούς τύπους σούπερ μάρκετ. Το μερίδιό τους, βεβαίως, στον συνολικό τζίρο είναι σχετικά χαμηλό, 12%, όμως αυτό σχετίζεται με το μικρής αξίας «καλάθι» ανά επίσκεψη. Η τάση αυτή συνεχίζεται και το 2024, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Circana (πρώην IRI), τον Ιανουάριο τα μικρά καταστήματα ειδών παντοπωλείου (έως 400 τ.μ.) σημείωσαν ρυθμό ανάπτυξης 6,6%, τον υψηλότερο μεταξύ όλων των άλλων τύπων σούπερ μάρκετ. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το μερίδιό τους στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε σε 12%, όσο και το μερίδιο των υπερμάρκετ (καταστήματα από 2.500 τ.μ. και άνω). Συνολικά, ο αριθμός των λεγόμενων καταστημάτων ευκολίας (convenience stores) ή καταστημάτων γειτονιάς ξεπερνάει τις 7.500, με μικρό μέρος αυτών (περίπου 1.500) να ανήκουν σε λιανεμπορικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η έμφαση που δίνουν οι μεγάλες αλυσίδες στα μικρά καταστήματα αποτυπώνεται στον σχεδιασμό που έχουν για το 2024 και το 2025 δύο εξ αυτών, και δη η My Market και η «ΑΒ Βασιλόπουλος». Ειδικότερα, από τις αρχές του 2024 έχουν ανοίξει 7 νέα καταστήματα ευκολίας της My Market, τα οποία λειτουργούν με το σήμα Μy Market Local, με τα τρία εξ αυτών να ανοίγουν τις τελευταίες 10 ημέρες. Μάλιστα, ο τύπος καταστήματος Μy Market Local έκανε το ντεμπούτο του και στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Συνολικά λειτουργούν μέχρι στιγμής 21 καταστήματα My Market Local, ενώ ο στόχος για φέτος είναι να ανοίξουν συνολικά περί τα 25 καταστήματα αυτού του τύπου. Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε αναφέρει παλαιότερα ο επικεφαλής του ομίλου METRO ΑΕΒΕ Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν συνολικά έως το τέλος του 2025 100 καταστήματα My Market Local. Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα αυτού του τύπου λειτουργούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), ενώ έχουν διευρυμένο ωράριο, συνήθως μέχρι τις 11 το βράδυ αλλά και τις Κυριακές από τις 8 π.μ. μέχρι τις 10 μ.μ.

Πενήντα νέα καταστήματα ΑΒ Shop & Go έχει στόχο μέσα στο 2024 η «ΑΒ Βασιλόπουλος», καταστήματα τα οποία επίσης λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης και έχουν ευέλικτο ωράριο λειτουργίας. Σήμερα λειτουργούν συνολικά 224 καταστήματα Shop & Go, εκ των οποίων 173 στην Αττική, ενώ η εταιρεία έχει στόχο το άνοιγμα αρκετών ακόμη, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενίσχυση του τζίρου της και την επιστροφή στην κερδοφορία.