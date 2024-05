Σε κέντρο τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπεται η Μάλτα

Δεν φημίζεται για την τεχνολογική καινοτομία της, αλλά για τη χαλαρή νομοθεσία της που επιτρέπει στις online εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να ξεφεύγουν από τους ελέγχους άλλων χωρών. Φημίζεται επίσης και για την επίμονη άρνησή της να καταργήσει τη «χρυσή βίζα» ώστε να συμμορφωθεί με τις προσταγές της Κομισιόν. Τώρα, όμως, η Μάλτα φιλοδοξεί να αποσπάσει ένα μικρό κομμάτι από τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης και να εξελιχθεί σε κέντρο της νέας σαρωτικής τεχνολογίας. Εκτιμά πως μόνο έτσι μπορεί να αποφύγει τις υπαρξιακές απειλές: την κλιματική αλλαγή, την ανάγκη να προσελκύσει ξένες επενδύσεις αλλά και να καλύψει τα κενά ταλέντων.

«Δεν έχουμε δικηγόρους, δεν έχουμε λογιστές, μόνο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντων», τονίζει ο Νικίλ Πατίλ, διευθύνων σύμβουλος της μαλτέζικης GO, κυριότερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών της Μάλτας και από τις μεγαλύτερες στη μικροσκοπική νησιωτική χώρα. Η GO διεκπεραιώνει με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το 20% των εργασιών περιεχομένου και περίπου το 30% των εργασιών κωδικοποίησης. Χρησιμοποιεί επίσης υπηρεσίες της λεγόμενης «δημιουργικής» τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό και τη σύνταξη των συμβολαίων της, τα οποία ελέγχονται στη συνέχεια από ανθρώπους. Γι’ αυτό και η GO, που έχει γραφεία και στο Λονδίνο, καλεί τους 1.100 υπαλλήλους της να εκπαιδευτούν όλοι στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Η προσπάθεια δεν εξαντλείται στην GO. Σε όλη την επικράτεια της Μάλτας επιχειρήσεις, σχολεία και κρατικός μηχανισμός προσπαθούν να αναδείξουν τη χώρα σε ηγετική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Κι ενώ κάτι τέτοιο θα έμοιαζε απίθανο για τη Μάλτα, όλοι αυτοί οι φορείς επιστρατεύουν τη νέα τεχνολογία ελπίζοντας πως θα τους λύσει τα προβλήματά τους. Η Μάλτα έχει και στο παρελθόν επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και ενδέχεται να αποτελέσει πεδίο στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν τόσο οι υποσχέσεις όσο και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και η φαντασίωση πως μπορεί να προσφέρει τη λύση στα πάντα. Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας έχει στραφεί στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να συντηρήσει τη γλώσσα της νήσου, να καταγράψει τις ακτές της με drones και να προσαρμόσει αναλόγως τη διδακτέα ύλη, στην οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα ανάπτυξης «νεογνών τεχνητής νοημοσύνης» και «ιστορίες δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη».