Καμπανάκι για απώλεια 174 εκατ. θέσεων εργασίας από τον παγκόσμιο τουρισμό

Για τον κίνδυνο να χαθούν έως και 174 εκατ. θέσεις εργασίας από τον παγκόσμιο τουρισμό προειδοποιεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού(WTTC) εάν συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα στς ταξιδιωτικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το WTTC, εάν συνεχισθούν να εφαρμόζονται περιορισμοί στα ταξίδια, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έως τα τέλη του 2020, τότε είναι πολύ πιθανό να χαθούν έως και 174 εκατ. θέσεις εργασίας, πρόβλεψη οριακά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα 197 εκατ. που ανέφερε η μελέτη του Ιουνίου, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη της ταξιδιωτικής δραστηριότητας σε χώρες όπως η Κίνα και ειδικά στα δρομολόγια εσωτερικού. Την ίδια στιγμή, η παράταση των περιορισμών στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις θα μπορούσε να αφαιρέσει 4,7 τρισ. δολάρια από τη συνολική συνεισφορά του τουριστικού κλάδου στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ποσό που ισοδυναμεί με απώλεια 53% σε σύγκριση με το 2019.

Η ανάλυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού δείχνει ότι η άρση των περιορισμών θα μπορούσε να σώσει έως και 31 εκατ. θέσεις εργασίας έως τα τέλη του 2020. Ο αριθμός ισοδυναμεί με περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας την ημέρα από τώρα και έως τα τέλη της χρονιάς.

«Τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν τις μακροπρόθεσμες, αρνητικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος τουριστικός κλάδος», επισημαίνενι η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του WTTC, Γκλόρια Γκεβάρα.

«Μέσα σε τέσσερις μήνες, οι εκτιμήσεις μας για χαμένες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 22 εκατομμύρια… χρειαζόμαστε συντονισμένη και διεθνή δράση», τονίζει η κ. Γκεβάρα. Σύμφωνα με την επικεφαλής του WTTC, η ανάκαμψη του κλάθου θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο και θα χαθούν περισσότερες θέσεις, εκτός κι αν τα μέτρα καραντίνας αντικατασταθούν με rapid τεστ ανίχνευσης στα αεροδρόμια κατά την αναχώρηση. Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο περισσότερο ο κλάδος ταξιδίων και τουρισμού αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απόλυτης κατάρρευσης», προσθέτει.