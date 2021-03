Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία στις επενδύσεις και στις αγορές – Σήμερα το live webinar

Το νέο τοπίο στις επενδύσεις και στις επιχειρήσεις υπό την επίδραση των κριτηρίων ESG, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι το θέμα του webinar που διοργανώνει ο HAALSE σήμερα 30 Μαρτίου από τις 18.30 έως τις 20.00 ζωντανά μέσω YouTube και Facebook.

Ομιλητές στο webinar θα είναι οι:

κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

κα. Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του ΔΣ, CSR Hellas και μέλος του ΔΣ, CSR Europe,

κα. Λίλιαν Νεκταρίου, Franchise Country Director Greece, Cyprus, Malta – Coca-Cola Hellas

κ. Mark Hempstead, Head of Alternative Investments for Europe, the Middle East and Africa, J.P. Morgan Wealth Management (Λονδίνο),

κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior member of the BoD, Lampsa Hellenic Hotels S.A. και Μέλος του ΔΣ, ACLCF και

Δρ. Ιωάννης Ιωάννου, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, London Business School.

Συντονίστρια του webinar θα είναι η κα. Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα, Δικηγόρος Χρηματοοικονομικού Δικαίου και Νομική Σύμβουλος, Υπεύθυνη Συμμετοχής Μελών και Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων του HAALSE.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του HAALSE, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και θα είναι ανοικτή στο κοινό κατόπιν σχετικής προεγγραφής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://lse-alumni.gr/el/live-webinar-esg-in-the-time-of-covid-19/. Στη διάρκεια της συζήτησης θα είναι εφικτή η υποβολή ερωτήσεων μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]