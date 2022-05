DHL Express (Ελλάς): Διαχρονικά στην κορυφή

BEST WORKPLACES 2022

Η DHL Express (Ελλάς) είναι εταιρεία διεθνών ταχυμεταφορών. Κύρια δραστηριότητά της είναι η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων. Η DHL Express, μέλος του Ομίλου Deutsche Post DHL, είναι παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς στις διεθνείς επιχειρήσεις express, με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως, ένα δίκτυο που αποτελείται από 220 χώρες, 110.000 υπαλλήλους και μια απαράμιλλη γνώση των τοπικών αγορών.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CIS που προσφέρεται για την ανάπτυξη όλων των εργαζομένων και όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας.

• Παροχές: η εταιρεία επί 10 συνεχή έτη δίνει αυξήσεις στο προσωπικό, έχοντας ταυτόχρονα εντάξει το σύνολο των εργαζομένων σε πρόγραμμα επιβράβευσης απόδοσης (bonus). Επιπρόσθετα, την περίοδο της πανδημίας προσέφερε επιπλέον δύο ετήσια bonus 300 € σε όλους.

• Βραβεία αναγνώρισης: η εταιρεία επιβραβεύει με κάθε ευκαιρία τις προσπάθειες εργαζομένων που ξεχωρίζουν. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία όπως Υπάλληλος της Χρονιάς, Πωλητής της Χρονιάς, Can Do Award, διάκριση πολυετούς συνεργασίας κ.ά.

• Appreciation Week: κάθε χρόνο 1 ολόκληρη εβδομάδα αφιερώνεται στο να ευχαριστήσει η εταιρεία τους εργαζομένους για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της.

• Η DHL Express παγκοσμίως έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την ποσόστωση των γυναικών στις ηγετικές θέσεις: σε παγκόσμιο επίπεδο η τρέχουσα αναλογία του 23% θα αυξηθεί και θα φτάσει στο 30% έως το 2024.

• DHL Got Heart: παγκόσμια πρωτοβουλία, όπου οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να μοιραστούν ιστορίες εθελοντισμού και φιλανθρωπικών ενεργειών που πραγματοποιούν ιδιωτικά. Η εταιρεία αναγνωρίζει τις καλύτερες προσπάθειες πραγματοποιώντας δωρεές.

• Κάθε χρόνο διοργανώνεται η Εβδομάδα Διαφορετικότητας.

Η άποψη των αξιολογητών

Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας, έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και τα προγράμματα και οι δράσεις που υιοθετούνται ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του οργανισμού. Μια ιδιαίτερα ανθρωποκεντρική προσέγγιση που αποτυπώνεται σε όλες τις ενέργειες με οργανωμένα προγράμματα, τα οποία εναρμονίζονται με την κουλτούρα της εταιρείας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να δουλεύει για άλλη εταιρεία. Η αποδοχή και η αναγνώριση που λαμβάνεις είναι κάτι μοναδικό και πολύ δύσκολα θα συναντήσεις σε άλλο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

• Μας φρόντισε παραπάνω από τις προσδοκίες στην περίοδο της πανδημίας. Νιώθω ότι εργάζομαι σε μια εταιρεία που με φροντίζει και με σέβεται.

96% δηλώνουν: «Είμαι περήφανος να λέω σε άλλους ότι εργάζομαι εδώ».

DHL Express: η μεγάλη επιστροφή!

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια επιστρέφουμε για τέταρτη φορά στην 1η θέση του θεσμού Great Place to Work!

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μετά από μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά που στάθηκε αφορμή να ενισχύσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις θεμελιώδεις αξίες που μας συνδέουν! Σταθήκαμε δίπλα στους ανθρώπους μας με βασική προτεραιότητα να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και υγιείς. Ταυτόχρονα, μεγαλώσαμε, επενδύσαμε σε νέες υποδομές, υποδεχτήκαμε νέους συναδέλφους, αυξήσαμε τις παροχές προς τους εργαζομένους μας. Ανταποκριθήκαμε σε νέες ανάγκες που δημιούργησε η εποχή ξεκινώντας ένα πρόγραμμα Υγείας και Ευεξίας, το οποίο περιλαμβάνει γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, διατροφικές συμβουλές, καθημερινή παροχή φρούτων και άλλα.

Όλα τα παραπάνω είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους μας που κάνουν πράξη καθημερινά τον Σκοπό της Εταιρείας μας «Ενώνουμε Ανθρώπους, Βελτιώνουμε Ζωές», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη μεταφορά πάνω από 20 εκατομμύρια εμβολίων στη χώρα μας, τα τελευταία δύο χρόνια!

Aπό καρδιάς λοιπόν ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ανθρώπους μας, που με την εμπιστοσύνη τους μας χάρισαν την 1η θέση!