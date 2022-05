Βέλτιστες Πρακτικές για ένα αποτελεσματικό μοντέλο Υβριδικής Εργασίας

Πώς θα εργάζεστε στην επιχείρησή σας μετά την πανδημία; Επιστρέφετε στο γραφείο όπως το 2019; Ή επιλέγετε την εξ αποστάσεως εργασία σε μόνιμη βάση; Όπως στις περισσότερες εταιρείες, η απάντησή σας θα είναι πιθανώς κάπου στο ενδιάμεσο: επιλέγετε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας που συνδυάζει την εργασία στο γραφείο με κάποια μορφή απομακρυσμένης εργασίας.

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας είναι αυτό στο οποίο οι εργαζόμενοι συνδυάζουν εργασία από το γραφείο και από άλλες τοποθεσίες, π.χ. από το σπίτι τους. Ένας τέτοιος διακανονισμός μπορεί να σημαίνει ότι μόνο ορισμένοι εργαζόμενοι απαιτείται να εργάζονται από το γραφείο, ενώ άλλοι μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως, ή μπορεί να δίνεται σε όλους τους εργαζομένους η ελευθερία και η ευελιξία να επιλέγουν την τοποθεσία και το πρόγραμμα εργασίας τους.

Η έρευνα του Great Place to Work® στην Αμερική σε στελέχη της λίστας Fortune 500 έδειξε πως, πλέον, από 16% έως 65% του προσωπικού των εταιρειών εργάζεται εξ αποστάσεως. Παράλληλα, έρευνες εργαζομένων που διεξήχθησαν το 2020 και έως τον Μάιο του 2021 αποκαλύπτουν το ίδιο. Λέξεις όπως «υβριδικό», «ευελιξία» και «απομακρυσμένο» αναφέρθηκαν από περισσότερους από 53.000 εργαζομένους όταν ρωτήθηκαν τι τους αρέσει στον χώρο εργασίας τους ή τι θα μπορούσε να τον βελτιώσει. Το συμπέρασμα ξεκάθαρο: οι μέρες που όλοι οι εργαζόμενοι ήταν μαζί σε ένα γραφείο έχουν τελειώσει. «Στο μέλλον, ο τόπος δεν πρέπει να έχει σημασία, αλλά η ευελιξία πρέπει», τονίζει ο CEO του Great Place to Work Inc, Michael C. Bush.

Μια επιτυχημένη ωστόσο υβριδική εργασιακή κουλτούρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη δημιουργία ενός μοντέλου γύρω από τις ώρες και την τοποθεσία. Eίναι ο συνδυασμός συστημάτων, συμπεριφορών και αξιών που υιοθετούνται και από τις απομακρυσμένες ομάδες και επηρεάζουν τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων. Η υβριδική εργασιακή κουλτούρα είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέετε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους συνεργάζονται οι άνθρωποι. Για να πετύχει, πρέπει να λαμβάνει εξίσου υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων με φυσική παρουσία και των απομακρυσμένων υπαλλήλων και να δημιουργήσει μια ρύθμιση που να ωφελεί όλους.

Όταν σχεδιάζετε το κατάλληλο για εσάς υβριδικό μοντέλο εργασίας, θα πρέπει να εστιάσετε στις ατομικές ανάγκες των ανθρώπων σας. Οι δύο ώρες, π.χ., που περνούν πολλοί άνθρωποι στη μετακίνηση είναι ουσιαστικά χαμένος χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση ή χρόνο με την οικογένεια. Ακολουθούν κάποιες βέλτιστες πρακτικές υβριδικής εργασίας, οδηγός γι’ αυτή τη νέα κανονικότητα:

• Εμπιστευθείτε τους ανθρώπους σας να κάνουν τη δουλειά οπουδήποτε. Υιοθετήστε το motto «το project είναι το αφεντικό», όπου εναπόκειται στους εργαζομένους (και στο χρονοδιάγραμμά τους) να αποφασίσουν πότε θα ολοκληρωθεί η εργασία τους, αρκεί το έργο να ολοκληρωθεί ως αναμένεται.

• Ακούστε τους ανθρώπους σας. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας είναι ότι είναι πιο δύσκολο να χτίσεις ενσυναίσθηση με τους ανθρώπους όταν δεν είσαι κοντά τους. Οι επιτυχημένοι υβριδικοί ηγέτες, για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη και την αίσθηση δικαιοσύνης, ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο, μέσω εργαλείων διαγνωστικής έρευνας, feedback meetings, κ.ο.κ. για να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και προτιμήσεις τους, πού νιώθουν περισσότερη ενέργεια, είναι πιο λειτουργικοί και ποιες είναι οι ανάγκες τους σε επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού.

• Φροντίστε τους υπαλλήλους των οποίων οι εργασίες μπορούν να γίνουν μόνο με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι που παρέδιδαν πακέτα ή μας εξυπηρέτησαν στα παντοπωλεία έθεταν σε κίνδυνο την υγεία τους. Τώρα, καθώς μερικοί άνθρωποι επιστρέφουν στον χώρο εργασίας ενώ άλλοι μένουν σπίτι, οι ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όσοι παραμένουν στην πρώτη γραμμή εκτιμώνται, αναγνωρίζονται και φροντίζονται.

• Δημιουργήστε ισότητα μεταξύ απομακρυσμένων και μη εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι είναι διασκορπισμένοι, είναι πολύ εύκολο να παραβλέψουμε εκείνους που δεν έχουν τακτική επαφή με τη διοίκηση. Διασφαλίστε ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνονται υπόψη σε εργασίες και προαγωγές. Προωθήστε τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες χρησιμοποιούν τον χρόνο τους και να είστε ευέλικτοι στον συντονισμό του τρόπου με τον οποίο εκτελείται η εργασία, εστιάζοντας περισσότερο στα αποτελέσματα. Αναγνωρίστε επίσης την αδικία που αισθάνονται οι εργαζόμενοι των οποίων οι ρόλοι δεν τους επιτρέπουν να εργάζονται από οπουδήποτε και προσφέρετε άλλους τρόπους ευελιξίας.

• Δώστε στους εργαζομένους μια αίσθηση σκοπού. Παρά την πίεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές φαρμακευτικές μπήκαν στη φετινή και την περσινή λίστα με τις καλύτερες εταιρείες. Αιτία; Ο σκοπός. Ήταν μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού για το εμβόλιο. Πρέπει να δοθεί στους εργαζομένους μια σαφής σύνδεση με κάτι σημαντικό και μεγαλύτερο από τον ατομικό τους ρόλο, είτε πρόκειται για την εμπειρία του πελάτη είτε για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

• Δεχθείτε τους ανθρώπους σας από τον χώρο τους. Για τους εργαζομένους με καθήκοντα φύλαξης παιδιών ή ηλικιωμένων, η προσφορά ευελιξίας δείχνει σεβασμό. Οι εταιρείες με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον είναι ευαισθητοποιημένες σε αυτούς τους τομείς. Ομοίως, δείχνουν ευελιξία με τον χρόνο, αντί να απαιτούν από τους ανθρώπους να είναι συνδεδεμένοι συγκεκριμένες ώρες.

• Θέστε ξεκάθαρους στόχους στους ανθρώπους σας. Τα τελευταία δύο χρόνια, όλοι μάθαμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα είναι εξουθενωτικό. Είναι ζωτικής σημασίας για τους εργοδότες να παρέχουν σαφήνεια και συνέπεια. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο την παραγωγικότητα και τη δέσμευση των εργαζομένων, αλλά και την ευημερία όλων στον οργανισμό.

• Φροντίστε να συντονίσετε τη δουλειά των εργαζομένων με αυτήν των άλλων ατόμων στην ομάδα τους – και με άλλες λειτουργίες και επαφές της δουλειάς τους. Αυτό το είδος συντονισμού στην εποχή της υβριδικής εργασίας έχει γίνει πολύπλοκο και απαιτεί ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας.

• Αναγνωρίστε! Το να λες «ευχαριστώ» είναι εξίσου επιδραστικό από μακριά με το να το κάνεις αυτοπροσώπως. H αναγνώριση των εργαζομένων το;ύς κάνει να αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι, αυξάνει την εμπιστοσύνη και μειώνει το άγχος.

• Έμφαση στην επικοινωνία. Αξιοποιήστε την τεχνολογία για να επικοινωνήσετε με την ομάδα σας. Δημιουργήστε κανάλια για να παρέχετε γρήγορες ενημερώσεις, ώστε όλοι, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, να λαμβάνουν το μήνυμα. Γίνετε δημιουργικοί και βρείτε τρόπους να διασκεδάσετε! Στήστε παιχνίδια και διασκεδαστικές συνομιλίες για θέματα που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την εργασία, μέσω καναλιών επικοινωνίας.

• Εκπαιδεύστε στελέχη στη διαχείριση υβριδικών ομάδων και επενδύστε στα εργαλεία συντονισμού που θα βοηθήσουν τις ομάδες σας να ευθυγραμμίσουν τα προγράμματά τους. Αναρωτηθείτε εάν οι νέες σας υβριδικές ρυθμίσεις, όποιες κι αν είναι αυτές, τονίζουν τις αξίες της εταιρείας σας και υποστηρίζουν την κουλτούρα της. Στις αλλαγές που κάνατε, έχετε δημιουργήσει θεμέλια για το μέλλον που όλοι στην εταιρεία θα βρίσκουν δίκαια, εμπνευσμένα και ουσιαστικά;

Για πολλούς από εμάς, η υβριδική εργασία είναι νέα και διαφορετική. Μιλήστε για το τι λειτουργεί και τι όχι, σε πραγματικό χρόνο. Κάντε μικρές προσαρμογές όταν χρειάζεται και προσπαθήστε ξανά!

Πηγές:

Great Place to Work® Inc., Harvard Law School, Harvard Business Review, LinkedIn