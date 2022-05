Takeda Hellas: Οι αξίες πάνω από όλα

BEST WORKPLACES 2022

Η Takeda Hellas έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2012 και αποτελεί θυγατρική της Takeda με έδρα την Ιαπωνία. Με παρουσία σε 80 χώρες στον κόσμο, επενδύει στοχευμένα στην Έρευνα και την Ανάπτυξη και προσφέρει υψηλά καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις στους τομείς των σπάνιων παθήσεων, της νευρολογίας, της ογκολογίας και αιματολογίας, των παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος, των εμβολίων και των προϊόντων πλάσματος.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

• Values – based decision making: Όταν υπάρχει μια δύσκολη απόφαση ή ένα ηθικό δίλημμα, αξιοποιείται το αξιακό πλαίσιο της εταιρείας για να ληφθούν αποφάσεις. Τα θέματα διερευνώνται πάντα με την παρακάτω σειρά: Ασθενής–Εμπιστοσύνη–Φήμη–Επιχείρηση.

• Οι εργαζόμενοι αξιολογούνται όχι μόνο για την τρέχουσα απόδοσή τους, αλλά και για το πώς επιτυγχάνουν τους στόχους τους, μέσα από τις συμπεριφορές που συνάδουν με την κουλτούρα της Takeda, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι μελλοντικές τους δυνατότητες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη. Προσωποποιημένα πλάνα ανάπτυξης βοηθούν τους εργαζομένους να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

• Στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους και της έκθεσής τους σε νέες ευθύνες, προσφέρονται στους εργαζομένους ευκαιρίες για παράλληλη αξιοποίηση νέων θέσεων εργασίας, εργαζόμενοι ως μέρος του ρόλου τους στο 50% του χρόνου τους σε βραχυπρόθεσμες αναθέσεις.

• Speak Up awareness and understanding campaign. Η Takeda διεξάγει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και κατανόησης της «ειλικρινούς και ανοικτής ομιλίας», ενημερώνοντας τους υπαλλήλους και τους διευθυντές για το πώς να συζητούν ανησυχίες, πώς να απαντούν και να υποστηρίζουν τους άλλους όταν μιλούν και πώς να ενθαρρύνουν και να επιτρέπουν στους εργαζομένους να εμπνεύσουν άλλους να μιλήσουν.

Η άποψη των αξιολογητών

Κάθε επιχειρηματική απόφαση είναι σύμφωνη με τις αρχές της εταιρείας. Σύμμετρη προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική ανέλιξη, με σταθερά εργαλεία και διαδικασίες, εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο και υποστήριξη της καινοτομίας. Ηγεσία που εκπαιδεύεται, ακούει και νοιάζεται. Ισχυρή δέσμευση στις αξίες. Καλές πρακτικές που καλύπτουν πληθώρα αναγκών των εργαζομένων και εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Συχνή επικοινωνία με συναδέλφους ανεξαρτήτως τμήματος και θέσης ειδικά στη δύσκολη περίοδο του lockdown. Ισχυρό σύστημα αξιών που συνοδεύεται από περηφάνια που ανήκω στην εταιρεία αυτή.

• Μπορείς να εκφέρεις αρνητική άποψη και να ασκήσεις κριτική χωρίς φόβο για κάποια αντίποινα.

95% επιβεβαιώνουν: «Η διοίκηση δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για μένα ως άνθρωπο και όχι απλώς ως εργαζόμενο».

Takeda Hellas: Πυξίδα μας, οι θεμελιακές αξίες μας

Είναι τιμή, χαρά και μεγάλη αναγνώριση η βράβευση της Takeda Hellas ως Best Workplace. Για δεύτερη συνεχή χρονιά βραβευόμαστε για το εργασιακό μας περιβάλλον, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών και των αξιώσεών μας για το μέλλον.

Kαταφέραμε να διατηρήσουμε υψηλό το ηθικό των ανθρώπων μας, ουσιαστική τη διαπροσωπική επαφή –ακόμη και όταν αυτή ήταν μόνο διαδικτυακή–, ζωντανή την ομαδική διάδραση και δυνατή τη στήριξη και την ενίσχυση του καθενός μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με πρώτο μας μέλημα την ασφάλεια και την υγεία, σωματική και ψυχική, όλων. Μοναδικός οδηγός η προσήλωση στις αξίες μας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας και της επιμονής, και στον ασθενή, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του οποίου στις θεραπείες της Takeda εργαστήκαμε αδιάκοπα.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη συγχώνευση των εταιρειών Shire και Baxalta στην Takeda Hellas. Σε ένα τέτοιο, «ανατρεπτικό» για την καθημερινότητα περιβάλλον, προτεραιότητά μας ήταν ο σεβασμός σε όλους τους εργαζομένους και η επιτάχυνση της πολιτισμικής ενοποίησης (cultural integration), η οποία με τη σειρά της διασφάλισε αρραγή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες μας, παρά τις εσωτερικές αλλαγές.

Και συνεχίζουμε με το ίδιο αμείωτο πάθος την επένδυση στους ανθρώπους μας, χτίζοντας πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τη συν-δημιουργία.