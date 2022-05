AbbVie Pharmaceuticals: Κοινωνική ευαισθησία

Η AbbVie είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. Δέσμευσή της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως, με έμφαση σε πέντε τομείς: Ανοσολογία, Αιματολογία, Οφθαλμολογία, Νευρολογία και Αισθητική Ιατρική.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

• Έρευνα για τη διαφορετικότητα και την ένταξη στον Οργανισμό (Diversity & Inclusion), με την οποία αξιολογήθηκε σε ποιον βαθμό η κουλτούρα της AbbVie Ελλάς δημιουργεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Μια διατμηματική ομάδα από 6 συναδέλφους εργάζεται πάνω στις περιοχές προς βελτίωση, παρουσιάζοντας τα ευρήματα στους Middle Managers και κάνοντας ειδικές και στοχευμένες εκπαιδεύσεις.

• «Ways We Work». Ένα βασικό σύνολο συμπεριφορών που ισχύει για όλους τους εργαζομένους, συνυφασμένο με τις αξίες της εταιρείας: Transforming lives, Acting with Integrity, Driving Innovation, Embracing Diversity & Inclusion, Serving the Community.

• Δημιουργία τεσσάρων video με καταστάσεις κατά τις οποίες οι πρωταγωνιστές τους αισθάνονται άβολα, επειδή πιστεύουν ότι ο πραγματικός εαυτός τους δεν είναι αποδεκτός. Τα videos αποτελούν εξαιρετικό υλικό κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων.

• Κάλυψη εξόδων για την αναβάθμιση του οικιακού εξοπλισμού γραφείου (αγορά εργονομικού καθίσματος, ασύρματων ακουστικών, ενισχυτών σήματος, εκτυπωτών, οθονών και πληκτρολογίων) κατά τη διάρκεια των lockdowns.

• Όλα τα γραφεία είναι open space και τα γραφεία των διευθυντών και του Γενικού Διευθυντή βρίσκονται στον ίδιο χώρο, δίπλα σε αυτά των υπολοίπων συναδέλφων.

• Πρόγραμμα για το Transforming lives & EED&I (Equality, Equity, Diversity & Inclusion): SHAPING THE FUTURE.

• Culture Week. Καθιέρωση εορτασμού της εταιρικής κουλτούρας, αφιερώνοντας μ;ία εβδομάδα σε αυτό το γεγονός.

Η άποψη των αξιολογητών

Μια εταιρεία που συνδυάζει στον μέγιστο βαθμό σημαντικές παροχές, ανθρώπινο ενδιαφέρον και εμπλοκή των εργαζομένων στα κοινά της εταιρείας. Έμφαση σε θέματα συμπεριφορών και αξιών. Πολύ οργανωμένη και ξεκάθαρη στους στόχους της και στον τρόπο που θέλει να τους πετύχει.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Η διοίκηση εμπράκτως δίνει μεγάλη βαρύτητα στις συνθήκες εργασίας (τα γραφεία στην Ελλάδα είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν, τόσο σε εξοπλισμό, τεχνολογία, όσο και αισθητική και ασφάλεια). Επίσης, όλοι οι υπάλληλοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευγένεια και καλή διάθεση και οι αποδοχές είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν.

96% συμφωνούν: «Οι εγκαταστάσεις μας συμβάλλουν σε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον».

Για ένα μέλλον που αξίζει σε κάθε άνθρωπο

Η αποστολή της AbbVie είναι να διασφαλίζουμε την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Με πάθος και ευθύνη προσπαθούμε για το καλύτερο. Ονειρευόμαστε, πιστεύουμε, καινοτομούμε. Μετουσιώνουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες για να μάθουμε, να ωριμάσουμε, να προοδεύσουμε. Με αποφασιστικότητα καταρρίπτουμε εμπόδια, απορρίπτουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ενώνουμε τους ανθρώπους σε μια ομάδα, χωρίς να τους στερούμε τη μοναδικότητά τους. Τους ενθαρρύνουμε να εκφράζονται ελεύθερα, να αναδεικνύουν τα ταλέντα και τις μοναδικές πτυχές του εαυτού τους. Οι διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις συνθέτουν το πλεονέκτημα των Οργανισμών που εξελίσσονται και προοδεύουν. Έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες. Αναζητούμε διαρκώς, προσαρμοζόμαστε σε νέα δεδομένα και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να είμαστε επίκαιροι και ανθεκτικοί στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Διασφαλίζουμε την ισότητα, την αξιοκρατία και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για τους συνεργάτες μας, γυναίκες και άνδρες, ώστε να εξελίσσονται αξιοκρατικά, σύμφωνα με τις δεξιότητες, τις επιθυμίες και την εκπαίδευσή τους.

Η 5η θέση στον διαγωνισμό Best Workplaces 2022 μάς κάνει περήφανους για το ήθος, την επιμονή και τη διορατικότητα των ανθρώπων μας. Μας δίνει δύναμη να επιμείνουμε για ένα μέλλον που αξίζει σε κάθε άνθρωπο.