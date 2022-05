SC Johnson Hellas: Θαλπωρή και φροντίδα

Η SC Johnson είναι μια οικογενειακή επιχείρηση αλλά και μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που απασχολεί 13.000 υπαλλήλους σε 70 χώρες. Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1886 και ανήκει στις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης παγκοσμίως, με γνωστότερα τα προϊόντα: Autan®, Baygon®, Raid®, Glade®, Glory®, Pronto®, Duck®, Shout®, Mr Muscle®. Η ελληνική εταιρεία ιδρύθηκε το 1965.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

• “This we believe”: Εταιρικές αξίες οι οποίες δημιουργήθηκαν το 1976, τις μοιράζονται οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο και δηλώνουν την αίσθηση ευθύνης της εταιρείας για τα εξής κοινά: Εργαζόμενοι – Καταναλωτές – Γενικό κοινό – Γείτονες και οικοδεσπότες – Παγκόσμια Κοινότητα.

• “The SCJ Experience”: Πρόγραμμα το οποίο κρατά ζωντανές τις αξίες του This We Believe που αναφέρθηκαν παραπάνω.

• SCJ Company Resorts: Κατά τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο η εταιρεία προσφέρει 6 εταιρικές κατοικίες που μπορούν να ζητηθούν δωρεάν από τους εργαζoμένους – ανάλογα με τον ρόλο του καθένα, για να περάσουν μία εβδομάδα με την οικογένειά τους.

• Η εταιρεία δίνει έμφαση στους νεοπροσληφθέντες μέσω διαδικασιών προσωποποιημένου onboarding, εκπαίδευσης, πλάνο εξέλιξης, αξιολόγησης, επιβράβευσης και επιπλέον παροχών για την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής.

• Υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης των εργαζομένων με ενέργειες όπως σχεδιασμός προσωποποιημένων πλάνων ανάπτυξης, δημιουργία διαδικτυακής πύλης καριέρας, σχεδιασμός προγραμμάτων αυτοβελτίωσης και ανατροφοδότησης και πρόσβαση σε online εργαλεία διά βίου μάθησης.

Η άποψη των αξιολογητών

Η εταιρεία διαθέτει πολύ ισχυρό σύστημα αξιών και μια οικογενειακή κουλτούρα, που, αν και πολυεθνική, φαίνεται πως έχει γίνει πλήρης προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Η εταιρεία παρουσιάζει πρακτικές που αποδεικνύουν ότι υπερβαίνει την απλή επιχειρηματική της δραστηριότητα και συμβάλλει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του πλανήτη.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει η εταιρεία είναι μοναδική για τα δεδομένα της εποχής. Είναι το καλύτερο σχολείο για νέους υπαλλήλους με δυνατότητες εξέλιξης.