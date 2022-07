Nέες εξαγορές σχεδιάζει το Public Next

Με όχημα μια διαρκώς αυξανόμενη ομάδα προγραμματιστών, που σήμερα ξεπερνά τα 60 άτομα, το Public Next δρομολογεί για το επόμενο διάστημα πάνω από 200 projects τεχνολογίας, τα οποία επικεντρώνονται στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων αλλά και εφαρμογών, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή. Την ίδια στιγμή, το Public Next, που αποτελεί το τεχνολογικό κέντρο (tech hub) του Public Group, εξετάζει να εξαγοράσει εταιρείες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένο αντικείμενο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά και να προσφέρει μελλοντικά υπηρεσίες –εκτός από εταιρείες του ομίλου– και σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Τα παραπάνω σχέδια περιγράφει αναλυτικά σε συνέντευξή του στην «Κ», ο CEO του Public Next Λουκάς Δεληγιαννάκης. «Θέλαμε το Public να έχει έναν οργανισμό που θα προσφέρει καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας του λιανεμπορίου (tech retail)», επισημαίνει, προσθέτοντας πως η δημιουργία ενός τεχνολογικού κέντρου έγινε με στόχο την πιο γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη.

Τις δράσεις του τεχνολογικού κέντρου περιγράφει ο CEO του hub του Public Group, Λουκάς Δεληγιαννάκης.

Σε μια εποχή όπου το λιανεμπόριο μετασχηματίζεται και μεγάλες αλυσίδες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, το Public Next περιλαμβάνει στο pipeline του 200 projects, υλοποιώντας ήδη έργα όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ψηφιοποίηση της κάρτας μέλους των Public, αλλά και η εφαρμογή Genie την οποία έχουν ενσωματώσει οι υπάλληλοι των καταστημάτων στο κινητό τους, μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών και δίνοντας τη δυνατότητα για πληρωμές χωρίς την αναμονή στην ουρά του καταστήματος. Αναλύοντας τα projects, o ίδιος κάνει αναφορά στο express picking (παραγγελία και παραλαβή από το κατάστημα), αλλά και σε ένα τεχνολογικό σχέδιο που «τρέχει» η ομάδα για την ενοποίηση των πελατών που διατηρούσαν τα τελευταία χρόνια διαφορετικούς λογαριασμούς και προφιλ και σε εταιρείες τις οποίες έχουν απορροφήσει τα Public. Στον πυρήνα της στρατηγικής του Public Next είναι οι συνεργασίες με νεοφυείς επιχειρήσεις είτε για την παροχή τεχνογνωσίας είτε για την προσθήκη υπηρεσιών με στόχο τη διευκόλυνση του καταναλωτή. Ενδεικτικά, τα Public προσφάτως ανακοίνωσαν συνεργασία με τη σουηδική fintech Klarna, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν και να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα (buy now pay later). «Το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της Klarna ξεπέρασε σε μία εβδομάδα τον στόχο που είχαμε θέσει σε 3 μήνες», επισημαίνει.

Μέχρι στιγμής το Public Next έχει συνεργαστεί με 10 νεοφυείς εταιρείες. «Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας λανσάραμε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούσε ο πελάτης να ψωνίσει από το σπίτι, να παρακολουθεί τι ακριβώς υπάρχει στο ράφι και να κλείσει ραντεβού με ένα σύμβουλο πωλήσεων που θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει στον χώρο. Επίσης χρησιμοποιούμε Big Data για την ανάλυση των προτιμήσεων των πελατών μέσα στα καταστήματα, ώστε να φτιάχνουμε τα καταστήματα όχι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά όπως τα θέλει ο ίδιος». Οσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, ο κ. Δεληγιαννάκης τονίζει πως ο όμιλος έχει ενισχύσει την προστασία του απέναντι στις ψηφιακές απειλές, ειδικά σε μια περίοδο όπου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αυτές σημειώνουν άνοδο. «Μετράμε την ωριμότητα πάνω σε θέματα κυβερνοασφάλειας κάθε 4 μήνες. Εχουμε εξωτερικό κέντρο παρακολούθησης όλων των επιθέσεων που δεχόμαστε, έχουμε πολύ αναβαθμισμένα firewalls κ.ά». Η ομάδα του Public Next μέσα σε έναν χρόνο πενταπλασιάστηκε, αριθμώντας σήμερα πάνω από 60 άτομα, ενώ υπάρχει η πρόθεση μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεπεράσει τους 100. Σε αυτό αναμένεται να βοηθήσει και το Public Next Graduate Program. Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν για 12 μήνες 25 επίδοξοι μηχανικοί και εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες με σκοπό να απορροφηθούν από το Public Next. «Στην περίπτωση των developer το πιο δύσκολο δεν είναι να τους βρεις, αλλά να τους κρατήσεις», επισημαίνει ο κ. Δεληγιαννάκης, εκτιμώντας παράλληλα πως η ανάπτυξη του Public Next θα οδηγήσει σε εξοικονομήσεις, δεδομένου πως το κόστος για υπηρεσίες από εξωτερικές εταιρείες έχει αυξηθεί.

