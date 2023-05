Τwitter: Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η Λίντα Γιακαρίνο αναλαμβάνει χρέη CEO

H επικεφαλής διαφημίσεων του NBCUniversal Λίντα Γιακαρίνο, παραιτήθηκε από τη θέση της και εντάσσεται στο Twitter ως η επόμενη διευθύνουσα σύμβουλος, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου Έλον Μασκ μέσω σχετικού tweet την Παρασκευή.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω την Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter!» έγραψε ο Μασκ στο Twitter. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ εγώ θα επικεντρωθώ στο σχεδιασμό προϊόντων και στη νέα τεχνολογία». Ο Μασκ ανέφερε επίσης: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Λίντα για να μετατρέψω αυτή την πλατφόρμα σε X, την εφαρμογή για τα πάντα».

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023