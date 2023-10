Το W Costa Navarino στα 50 κορυφαία resort του κόσμου

Ανάμεσα στα κορυφαία resorts ανά τον κόσμο βρίσκεται το W Costa Navarino, σύμφωνα με την κατάταξη των «Top 50 best resorts in the world», στα διεθνή βραβεία Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2023.

Η διάκριση –παράλληλα με την αναγνώριση ως το #1 resort στην Ελλάδα– έρχεται λίγο μετά τα πρώτα γενέθλια του W Costa Navarino, που ξεκίνησε να λειτουργεί πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτή η επιβράβευση έρχεται να συμπληρώσει μια δυναμική σεζόν, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κι εμπειριών. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια ευεξίας, σε retreats, αλλά και να ανακαλύψουν τη μοναδική φύση της Μεσσηνίας. Επίσης, τους δόθηκε η δυνατότητα να εξερευνήσουν τα γαλάζια νερά και τις απόκρημνες παραλίες, μέσα από πλήθος θαλάσσιων αθλημάτων. Το καλοκαίρι ήταν γεμάτο μουσικές εκδηλώσεις για τα πρώτα γενέθλια του W Costa Navarino, ενώ αποκορύφωμα του πλούσιου προγράμματος ήταν το retreat με τον διάσημο γκουρού της πνευματικότητας Dr. Deepak Chopra, «The future of wellbeing».

Για την επόμενη σεζόν, το W Costa Navarino σχεδιάζει ένα δυναμικό πρόγραμμα, με στόχο να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες του, με μουσικά και γαστρονομικά events, σεμινάρια ευεξίας και πολλές ακόμη συναρπαστικές δράσεις.

Το W Costa Navarino –το πρώτο W Escape στην Ελλάδα– απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους. Εκτείνεται κατά μήκος μίας αμμώδους παραλίας 450 μέτρων με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Ανάμεσα στις επιλογές διαμονής με 246 δωμάτια, βρίσκονται οι βίλες τριών υπνοδωματίων μπροστά στην παραλία καθώς και οι σουίτες δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα στην οροφή.

Τη φετινή σεζόν, το W Costa Navarino παρουσίασε τις νέες EWOW Villas δύο και τριών υπνοδωματίων, ιδανικές για παρέες. Τα Wonderful Agora Rooms και οι WOW Agora Suites προστέθηκαν επίσης στις φετινές επιλογές. Από την κεντρική τους τοποθεσία στη Navarino Agora, οι επισκέπτες απολαμβάνουν άμεση πρόσβαση σε μια σειρά από εστιατόρια, street food και καταστήματα λιανικής, καθώς και σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το W Costa Navarinο προτείνει μια δημιουργική γαστρονομική προσέγγιση με χώρους όπως το beach club Parelía, η Platía –μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής πλατείας με διαφορετικά σημεία για το πρωινό– καθώς και το all-day W Lounge. H νέα γαστρονομική άφιξη του ισπανικού εστιατορίου Piqantro, σε συνεργασία με τον βραβευμένο με αστέρι Michelin Chef Léon Griffioen και το χορτοφαγικό εστιατόριο Green Pepper, ενισχύει τη γαστρονομική εμπειρία, ενώ το Between Bar υπόσχεται στους επισκέπτες ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα με κοκτέιλ και spritzes, συνοδεία disco pop sounds.