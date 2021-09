Στην τελική ευθεία ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ

«Κληρώνει» σήμερα για τη ΔΕΠΑ Υποδομών και αύριο για τον ΔΕΔΔΗΕ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται και στις δύο περιπτώσεις στο ύψος του τιμήματος. Στην περίπτωση μάλιστα του ΔΕΔΔΗΕ κρίνεται ιδιαίτερης βαρύτητας, αφού η διοίκηση της ΔΕΗ έχει βάλει υψηλά τον πήχυ, με τον Γιώργο Στάσση να δηλώνει ότι θα εισηγηθεί τη μη πώληση εάν διαμορφωθεί κάτω από 1,5 δισ. ευρώ. Λίγα 24ωρα πάντως πριν από την αποσφράγιση των προσφορών, οι πληροφορίες θέλουν να επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες της ΔΕΗ, καθώς για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ διαγκωνίζονται τέσσερα από τα μεγαλύτερα funds διεθνώς (CVC Capital, KKR, Macquarie και First Sentier). Αυτό που δεν έχει πάντως αποσαφηνιστεί είναι εάν το 1,5 δισ. που έχει θέσει ως κατώφλι η ΔΕΗ αναφέρεται σε καθαρό τίμημα ή συμπεριλαμβάνει και το 49% των δανείων του ΔΕΔΔΗΕ που θα επωμισθεί ο νέος επενδυτής. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ δείχνει να «κλείνει» με πλειοδότη την Italgas, η οποία κλήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ να βελτιώσει την προσφορά της.

Πρόβλεψη Γεωργιάδη για αποκλιμάκωση τιμών

Αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων έως τα Χριστούγεννα «βλέπει» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας χθες το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, είπε χαρακτηριστικά: «Διακινδυνεύω μια πρόβλεψη. Αυτή η τάση της αυξήσεως των τιμών που βλέπετε θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το αργότερο μέχρι τις γιορτές». Ο ίδιος, μάλιστα, προέτρεψε τους καταναλωτές να συμβουλεύονται την εφαρμογή e-Καταναλωτής για να κάνουν έρευνα τιμών και υποστήριξε ότι έτσι θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Επιβραδύνονται οι ρυθμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Επιβραδύνονται οι φρενήρεις, μέχρι πρότινος, ρυθμοί αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό διαπιστώνει η εταιρεία ταχυμεταφορών ACS, που σημειώνει πως η επανεκκίνηση των φυσικών καταστημάτων επιβραδύνει την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, με αντίστοιχη επίδραση στους ρυθμούς μεγέθυνσής της. Η θυγατρική του ομίλου Quest, που ανακοίνωσε, χθες, τα μεγέθη πρώτου εξαμήνου, αύξησε πωλήσεις και προ φόρων κέρδη κατά 16,2% και 40,6% αντίστοιχα. Σταδιακά εξομαλύνει τις έκτακτες δαπάνες λόγω της έκρηξης του e-commerce και τα περιθώρια κέρδους της επανέρχονται στα προ πανδημίας επίπεδα.

Στον έλεγχο του Γκέιτς η Four Seasons

Στον έλεγχο της Cascade Investment του Μπιλ Γκέιτς περνάει η Four Seasons Hotels and Resorts μετά τη συμφωνία για αγορά μέρους του ποσοστού που κατέχει ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Αλγουίντ μπιν Ταλάλ. Ειδικότερα, η Cascade θα αγοράσει το 23,8% του μεριδίου του Αλγουίντ έναντι 2,21 δισ. δολαρίων σε μετρητά, και έτσι η συμμετοχή της στην αλυσίδα ξενοδοχείων θα αγγίξει το 71,3%, από 47,5% που είναι σήμερα. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας μέσω της Kingdom Holding θα συνεχίσει να διακρατεί το υπόλοιπο μερίδιο, όπως ανακοίνωσε η Four Seasons. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Εντονο ενδιαφέρον θεσμικών για το ομόλογο

Το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών συγκέντρωσε το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η Eurobank. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορά και ισχυρή συμμετοχή στην κάλυψη σε ποσοστό 55% είχαν θεσμικοί από την Ελλάδα, 25% από τη Μεγάλη Βρετανία και 20% από άλλες αγορές. Η συμμετοχή των τραπεζών στην κάλυψη άγγιξε το 55%, ενώ στο 35% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των fund managers. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε έδωσε τη δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη Eurobank και την ελληνική οικονομία. Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεών της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων μέχρι το 2025.