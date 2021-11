Σχέδιο για νέο ορυχείο λιγνίτη στην Αχλάδα

Στη «νεκρανάσταση» του λιγνίτη προχωρούν ΥΠΕΝ και ΔΕΗ για να κρατήσουν όρθιο το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας κατά τους χειμερινούς μήνες. Η πλήρης διαθεσιμότητα των μονάδων από απόψεως συντήρησης και επάρκειας καυσίμου που ζήτησε ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ ενόψει της χειμερινής περιόδου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Κώστας Σκρέκας είναι έτοιμος να υπογράψει απόφαση για το άνοιγμα ενός νέου πεδίου στο ορυχείο Αχλάδας Φλώρινας προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Μελίτης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπογράψει και απόφαση παράτασης των ωρών λειτουργίας των μονάδων 1 και 2 του Αγ. Δημητρίου, καταστρατηγώντας την ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει περιορισμένες ώρες λειτουργίας για περιβαλλοντικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθούν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σε περίπτωση βαρυχειμωνιάς. Το ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος αύριο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.

Διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του πληθωρισμού

Βρίσκονται στην ίδια κυβέρνηση και μίλησαν χθες στην ίδια εκδήλωση. Ομως έχουν ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του πληθωρισμού. Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ, ανέφερε ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι οξύτερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ο υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τόνισε επανειλημμένως πόσο χαμηλότερος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ε.Ε., σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις ανησυχίες.

Μέσω της πύλης gov.gr τα επιδόματα μητρότητας

Μέσω gov.gr θα χορηγούνται εφεξής τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας). Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των δημόσιων δομών παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ μαιευτήρας γυναικολόγος, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Τριπλή διάκριση για τη Eurobank

Το βραβείο Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2021 (καλύτερη ψηφιακή τράπεζα για καταναλωτές στη δυτική Ευρώπη για το 2021) απέσπασε η Eurobank, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, από το αμερικανικό περιοδικό Global Finance. Η Eurobank αναδείχθηκε επίσης Best Consumer Online Product Offerings in Western Europe for 2021 (η τράπεζα με τα καλύτερα προσφερόμενα Online προϊόντα για καταναλωτές στη Δ. Ευρώπη), καθώς και Most Innovative Consumer Digital Bank in Western Europe 2021 (η πιο καινοτόμος ψηφιακή τράπεζα για καταναλωτές στη δυτική Ευρώπη) και είναι η μοναδική ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος τριπλή διάκριση, σε επίπεδο δυτικής Ευρώπης, από το διεθνούς κύρους περιοδικό.

Πτώση καταναλωτικής δαπάνης το 2020

Κατά 15,6% μειώθηκε στην Ελλάδα η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, με τη χώρα μας να καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Προηγείται η Μάλτα (22%) και ακολουθούν η Κροατία (16,2%), η Ισπανία (15,8%), η Ελλάδα (15,6%) και η Κύπρος (14,1%). Η πτώση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών είναι άμεσα συνυφασμένη με την επέλαση της πανδημίας, το κλείσιμο των οικονομιών και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε βασικές δραστηριότητες, όπως η εστίαση, οι μετακινήσεις, αλλά και δραστηριότητες που αφορούν τον πολιτισμό κ.λπ. Στην Ε.Ε. η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατέγραψε μια άνευ προηγούμενου μείωαση 8% σε σύγκριση με το 2019, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται για δαπάνες σε εστιατόρια και ξενοδοχεία (-38%), στην ένδυση και υπόδυση (-17,3%) και στις μετακινήσεις (-16,8%).