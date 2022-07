Πράσινο φως από το ΣτΕ για τις νέες ταυτότητες

Απέρριψε όλες τις προσφυγές κατά του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 515 εκατομμυρίων ευρώ, για τις νέες ταυτότητες και τα άλλα έντυπα ασφαλείας του κράτους το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετσι η διαδικασία συνεχίζεται με τους τρεις προκριθέντες, που είναι αφενός η κοινοπραξία της γαλλικής Thales με τη Unisystems και την ιαπωνική Toppan, αφετέρου η κοινοπραξία του ΟΤΕ με τη γερμανική Veridos Matsoukis και την Byte και, τέλος, η κοινοπραξία της βελγικής Zetes με τη Space Hellas και την ουγγρική ANY. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εντύπων ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) με σκοπό την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης εν γένει του ελληνικού κράτους. Οι νέες ταυτότητες θα είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, ενώ θα είναι πλαστικές κάρτες με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Η Capital Group αύξησε το ποσοστό της στην Αlpha

Στο 5,03% από περίπου 3% αύξησε το ποσοστό της στην Alpha Bank η Capital Group, που αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ενεργούς θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 2,6 τρισ. δολαρίων. Οπως ανακοίνωσε η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο, ο επενδυτικός οίκος The Capital Group Companies γνωστοποίησε ότι κατά την 7η Ιουλίου κατέχει έμμεσα μέσω της Capital Research and Management Company 109.583.436 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,03% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Fulgor υποψήφιος ανάδοχος στο έργο Κυλλήνης – Ζακύνθου

Η εταιρεία Fulgor του ομίλου Hellenic Cables αποτελεί τον υποψήφιο ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου της πλήρους αναβάθμισης της καλωδιακής σύνδεσης Κυλλήνης – Ζακύνθου. Η συγκεκριμένη γραμμή λειτουργεί ανελλιπώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και λόγω παλαιότητας, η αντικατάστασή της δρομολογήθηκε κατά προτεραιότητα από τον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου η νέα, αναβαθμισμένη καλωδιακή σύνδεση να είναι έτοιμη να καλύψει τα αυξημένα φορτία του νησιού ήδη από την επόμενη θερινή περίοδο.

Yψηλή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται ήδη η σημαντική υπερκάλυψη του πράσινου ομολόγου της Lamda Development, καθώς ήδη φαίνεται πως η εισηγμένη εξασφαλίζει την άντληση 230 εκατ. ευρώ για την είσοδό της στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε «πράσινα» κτίρια τα επόμενα χρόνια. Μέχρι χθες το απόγευμα, φαίνεται πως η ζήτηση υπερκάλυπτε την προσφορά κατά τουλάχιστον δύο φορές, καθώς οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ. Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,7% και 5,2%, γεγονός που ενδεχομένως διαδραμάτισε ρόλο στην προσέλκυση του επενδυτικού κοινού.

Σύμβαση ΟΤΕ – EBRD για 150 εκατ. ευρώ

Στην άντληση 150 εκατ. ευρώ μέσω δανειακής σύμβασης με την EBRD προχωράει ο ΟΤΕ. Πρόκειται για την πρώτη δανειακή σύμβαση που υλοποιείται στη χώρα στον τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – NextGenerationEU. Οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δικτύου Fiber to the Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια από τον ΟΤΕ, στο πλαίσιο του επενδυτικού του πλάνου άνω των 3 δισ. ευρώ έως το 2027. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε μεταξύ του Dirk Werner (Director, Head of Telecommunications, Media and Technology – EBRD) και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, παρουσία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκου Μαντζούφα.