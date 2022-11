Μείωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Την εφαρμογή του μέτρου υποχρεωτικής μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής για το διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2022 έως και 31ης Μαρτίου 2023 δρομολογεί το ΥΠΕΝ με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση Υπηρεσίας Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως υποχρέωση των καταναλωτών ενέργειας ή των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν εξασφαλίζουν τον περιορισμό της ενεργού ζήτησης που καταναλώνουν ή εκπροσωπούν τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά τη συμφωνημένη ποσότητα, προβλέπεται επιβολή χρεώσεων μη συμμόρφωσης, οι οποίες θα αποτελούν έσοδα του ΤΕΜ. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου μείωσης της ζήτησης θα καθορισθούν με ΚΥΑ των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών.

Το ΑΕΠ αυξάνεται, αλλά το 2007 είναι μακριά

Θα υπεραποδώσει σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης η ελληνική οικονομία, σε όρους σωρευτικής μεγέθυνσης 2022-2024, επισημαίνει η Eurobank, επικαλούμενη τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Αυτό το στοιχείο ισοδυναμεί με βελτίωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα έναντι του μέσου όρου στην Ε.Ε., το οποίο ήταν στο 65% το 2021, το δεύτερο μικρότερο μετά τη Βουλγαρία, που ήταν στο 55%. Ετσι το ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2024 θα είναι αυξημένο κατά 9,1% σε σχέση με το 2021. Παρά ταύτα, το ΑΕΠ το 2024 θα είναι κατά 17,5% μικρότερο σε σύγκριση με το 2007.

Στην Goldair κλιμάκιο της αμερικανικής πρεσβείας

Τα γραφεία της Goldair Cargo επισκέφθηκαν ο οικονομικός ακόλουθος Erik Holmgren και ο ειδικός επί οικονομικών θεμάτων της αμερικανικής πρεσβείας Κώστας Κωνσταντόπουλος. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, που θα αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο υπερσύγχρονο εμπορευματικό κέντρο στην Ελλάδα. «Για πιθανή συνεργασία» έκανε λόγο το tweet της αμερικανικής πρεσβείας μετά το πέρας της συνάντησης.

Δύο διεθνείς διακρίσεις για την Costa Navarino

Δύο παγκόσμιες διακρίσεις έλαβε η Costa Navarino στα World Golf Awards 2022, που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπου Ντάμπι, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο World’s Best Emerging Golf Destination, καθώς και το βραβείο World’s Best New Golf Course για το International Olympic Academy Golf Course στην περιοχή Navarino Hills. Η βράβευση ως World’s Best Emerging Golf Destination τοποθετεί τη Μεσσηνία ανάμεσα στις κορυφαίες προτιμήσεις των γκολφέρ ανά τον κόσμο. Σε συνέχεια και της φετινής έναρξης λειτουργίας των δύο νέων γηπέδων στην περιοχή Navarino Hills, η Costa Navarino διαθέτει πλέον τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών, που βρίσκονται σε απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Η αθόρυβη επιτυχία του ΟΔΔΗΧ

Συγχαρητήρια στον ΟΔΔΗΧ έδωσε στο newsletter που διένειμε –στα Αγγλικά– ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης. Και αυτό γιατί ο Οργανισμός, με επικεφαλής τον Δημήτρη Τσάκωνα, κατάφερε χωρίς «φανφάρες», όπως επισημαίνει ο κ. Πατέλης, να διασφαλίσει το χαρτοφυλάκιο χρέους της χώρας έναντι του επιτοκιακού κινδύνου. Ετσι, η συμμετοχή του σταθερού επιτοκίου στο σύνολο των υποχρεώσεων είναι στο 104%, ενώ τα συναλλαγματικά διαθέσιμα φθάνουν στο 19% του ΑΕΠ (38,4 δισ. ευρώ), αναφέρει το newsletter. Αυτό σημαίνει ότι για τα προσεχή τουλάχιστον τέσσερα χρόνια το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης της χώρας θα είναι πολύ χαμηλότερο από τα σημερινά επιτόκια και ανάλογο με αυτό που ήταν πριν από 2-3 χρόνια.