HΠΑ: Πρεμιέρα για το online φαρμακείο της Amazon

Στην αμερικανική αγορά φαρμάκου εισέρχεται η Amazon.com με το online φαρμακείο του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου να κάνει σήμερα πρεμιέρα στις ΗΠΑ, εντείνοντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, όπως οι Walgreens, CVS και Walmart.

Το Αmazon Pharmacy επιτρέπει στους πελάτες να συγκρίνουν τιμές καθώς αγοράζουν φάρμακα από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή της εταιρείας. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν εάν θα πληρώσουν τη συμμετοχή σε συνταγογραφούμενο φάρμακο ή την πληρωμή χωρίς να υπολογίζεται η ασφαλιστική κάλυψη, αλλά με μεγάλη έκπτωση για τα μέλη του κλαμπ προνομίων Prime.

H είσοδος της Amazon.com στην αγορά του φαρμάκου έρχεται μετά την εξαγορά της PillPack το 2018, οι δραστηριότητες της οποίας θα παραμείνουν ανεξάρτητες για τους πελάτες που χρειάζονται δοσολογίες πολλαπλών φαρμάκων.

Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας, η Amazon είχε φροντίσει να εξασφαλίσει άδειες από αμερικανικές πολιτείς για τη διανομή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε να άρει ένα βασικό εμπόδιο στην επέκτασή της στην αγορά πώλησης φαρμάκων, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Jefferies Equity Research.

Η Amazon.com που ιδρύθηκε ως online βιβλιοπωλείο και έχει εξελιχθεί σε κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει ανατρέψει τα δεδομένα για τον κλάδο λιανικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τώρα και τον κλάδο φαρμάκου, έχοντας προκαλέσει αντιδράσεις από εργατικά συνδικάτα και ρυθμιστικές αρχές για το μέγεθος και τη δεσπόζουσα θέση της.

Το οnline φαρμακείο της Amazon ανταγωνίζεται τις Walgreens Boots Alliance Inc, CVS Health Corp, Walmart Inc, Rite Aid Corp, Kroger Co και άλλους ομίλους λιανικής.