Ξήλωσαν το κύκλωμα με τις επενδύσεις – «μαϊμού»: Η δράση στην Ελλάδα και οι αποκαλύψεις της «Κ»

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές στη Βουλγαρία, με τη συνδρομή της Europol και της Eurojust, εξάρθρωσαν δίκτυο απάτης σε διαδικτυακές επενδύσεις, το οποίο συνδεόταν με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε συνολικά 24 σημεία, ενώ οι αστυνομικοί ανέκριναν 66 μάρτυρες στη Σόφια και στο Μπουργκάς. Επιπλέον, κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οικονομικά στοιχεία και ηχογραφήσεις.

💻⚠️ Bulgarian authorities, with Europol & @Eurojust support, take down online investment scam responsible for losses of over EUR 10 million.

📲 The scammers used bogus websites & call centres in 🇧🇬 to defraud 🇩🇪 & 🇬🇷 online investors.

