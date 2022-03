Ρωσία: Η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας θέλει να παραιτηθεί, αλλά ο Πούτιν λέει «όχι»

Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, φέρεται να έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να παραιτηθεί αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος της είπε να παραμείνει, όπως αναφέρουν τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Οι σημερινές θέσεις της Ναμπιουλίνα, η οποία προτάθηκε για μια νέα πενταετή θητεία στην Κεντρική Τράπεζα την περασμένη εβδομάδα, δεν έχουν γίνει γνωστές. Της έχει ανατεθεί η διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στη Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος μάλιστα ανέτρεψε με γοργούς ρυθμούς πολλά από όσα κατάφερε να επιτύχει στα εννέα χρόνια θητείας της. Όπως αναφέρεται, μια αποχώρησή της στην παρούσα φάση, θα εθεωρείτο προδοσία από τον Πούτιν, με τον οποίο η Ναμπιουλίνα έχει συνεργαστεί στενά εδώ και δύο δεκαετίες.

Η 58χρονη δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το θέμα του επαναδιορισμού της. Επιπλέον, η Ναμπιουλίνα δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου Bloomberg για κάποιο σχόλιο, όπως επίσης δεν σχολίασαν και οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας και του Κρεμλίνου.

Σημειώνεται ότι μόνο ένας Ρώσος ανώτατος αξιωματούχος έχει παραιτηθεί από την αρχή του πολέμου: Ο Ανατόλι Τσουμπάις αποσύρθηκε από τη θέση του ως απεσταλμένος του Πούτιν για το Κλίμα αυτή την εβδομάδα και εγκατέλειψε τη Ρωσία.

Κάποιοι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας κάνουν λόγο για μια κατάσταση απελπισίας κατά τις εβδομάδες μετά την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ ανέφεραν ότι αισθάνονται παγιδευμένοι σε έναν δεσμό που φοβούνται ότι δεν θα αξιοποιήσει τις δεξιότητες και την εμπειρία τους σε ό,τι αφορά την αγορά καθώς η Ρωσία είναι αποκομμένη από τον κόσμο.

Κάποια στιγμή, ο ρυθμός των αποχωρήσεων ήταν αρκετά έντονος ώστε το τμήμα Πληροφορικής να μην έχει αρκετούς υπαλλήλους για κλείσιμο λογαριασμών. Βελάκια στους τοίχους των διαδρόμων οδηγούσαν τους υπαλλήλους στις τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουν πριν την έξοδό τους.

Νωρίτερα αποκαλύφθηκε ότι ο Ανατόλι Τσουμπάις, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη Ρωσία κατά τη μετα-σοβιετική περίοδο, παραιτήθηκε από τη θέση του ως ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου σε διεθνείς οργανισμούς και έφυγε από τη χώρα, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Ο Τσουμπάις είναι ο πιο υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχους που παραιτήθηκε από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δημοσιογράφο των Financial Times, φαίνεται ο Τσουμπάις να κάνει ανάληψη από ATM στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Kommersant claims Anatoly Chubais is in Istanbul, as seen here getting cash out an ATM pic.twitter.com/EXEgV4P0XQ

— max seddon (@maxseddon) March 23, 2022