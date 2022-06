Τουρκία: Στο 73,5% ο πληθωρισμός τον Μάιο

Στο 73,5% (υψηλό 24 ετών) ανήλθε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Μάιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 1998.

Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός είχε καταγράψει άλμα από το 61% στο 70%.

#BREAKING Turkish inflation hits 24-year high in May at 73.5%: official

(The previous tweet was deleted to correct the time period) pic.twitter.com/zfBJynZ4P6

— AFP News Agency (@AFP) June 3, 2022