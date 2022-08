Ε.Ε.: Έκτακτη σύνοδος των υπουργών Ενέργειας με φόντο την εκτίναξη των τιμών

Έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας συγκαλεί η Τσεχία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στον απόηχο της εκρηκτικής αύξησης των τιμών σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τσεχική προεδρία «θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας» ανακοίνωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.

— Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022