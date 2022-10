Μ. Βρετανία: «Κυβίστηση» του Λονδίνου, παίρνει πίσω οικονομικά μέτρα που πρόσφατα εξήγγειλε

Σε επώδυνη αλλαγή σχεδίων υποχρεώνεται η κυβέρνηση της Λιζ Τρας στη Μεγάλη Βρετανία, ανακαλώντας την τουλάχιστον αμφιλεγόμενη οικονομική πολιτική που είχε ανακοινώσει με κατάργηση της ανώτατης κλίμακας φορολόγησης των εισοδημάτων, με τον υπουργό Οικονομικών Κουάζι Κουόρτενγκ να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη τη Δευτέρα αλλά να μην παραιτείται από τη θέση του.

Ο κ. Κουόρτενγκ δήλωσε υπό το βάρος γενικής κατακραυγής ότι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι δεν θα προχωρήσει τελικά το μέτρο κατάργησης του φόρου 45% σε υψηλά εισοδήματα.

Ερωτηματικά υπάρχουν και για άλλα μέτρα που εξήγγειλε η βρετανική κυβέρνηση και προκάλεσαν γενική αναστάτωση. Η ανατροπή του μέτρου κατάργησης του υψηλού συντελεστή θα ελαττώσει τα προβλεπόμενα έσοδα, άρα θα επηρεάσει και άλλες παραμέτρους του προϋπολογισμού.

Ο υπουργός είπε ότι δεν θα παραιτηθεί παρά την ταπεινωτική μεταστροφή αυτή, λέγοντας ότι το σχέδιο είχε καταστεί «μέσο μαζικού αποπροσανατολισμού», καθώς υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην περάσει από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο ίδιος πάντως είπε ότι δεν είναι θέμα κοινοβουλευτικών ψήφων, αλλά του τι λέει ο λαός στη χώρα.

Ερωτηθείς αν έχει σκεφτεί να παραιτηθεί, ο κ. Κουόρτενγκ είπε στο BBC: «Καθόλου». Αρνήθηκε μάλιστα να παραδεχτεί ότι ήταν λάθος. «Αυτό που παραδέχομαι ήταν ότι ήταν μια τεράστια απόσπαση της προσοχής από αυτό που ήταν ένα ισχυρό πακέτο», είπε.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση μιας οικονομίας υψηλής ανάπτυξης».

«Το καταλαβαίνουμε και ακούσαμε» τι είπε ο κόσμος, έγραψε η κα Τρας στο Twitter, κάνοντας retweet τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών.

We get it and we have listened.

The abolition of the 45pc rate had become a distraction from our mission to get Britain moving.

Our focus now is on building a high growth economy that funds world-class public services, boosts wages, and creates opportunities across the country. https://t.co/ee4ZFc7Aes

— Liz Truss (@trussliz) October 3, 2022