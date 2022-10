Bloomberg – Ενεργειακή κρίση: «Ανοιχτός» ο Σολτς στην προοπτική κοινού χρέους της Ε.Ε. για δάνεια

Προς την αντιστροφή μιας πάγιας γερμανικής θέσης προσανατολίζεται ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, υποστηρίζοντας την κοινή έκδοση χρέους στην Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εφόσον όμως τα χρήματα εκταμιευθούν στα κράτη μέλη ως δάνεια και όχι ως επιχορηγήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Είχε προηγηθεί η κριτική σε βάρος της Γερμανίας από Ευρωπαίους ηγέτες για πακέτο στήριξης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργούσε φόβους για οικονομικές ανισορροπίες στην Ε.Ε.

