Ενέργεια: Η πρόταση Κομισιόν για το φυσικό αέριο – Κοινές προμήθειες, μηχανισμός περιορισμού τιμών, μείωση ζήτησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στην Ε.Ε. και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η Επιτροπή προτείνει την κοινή αγορά φυσικού αερίου, ένα μηχανισμό περιορισμού των τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF, καθώς και μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου.

🔴LIVE: We have prepared well for the winter ahead, filling our gas storages, saving energy, and finding new suppliers.

Now we can tackle volatile prices with more security.

Press conference on a new package of measures to address high energy prices.https://t.co/plzVmO9nhI

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 18, 2022