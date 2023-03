Μέτοχοι σε ομάδα ποδοσφαίρου τα αδέρφια Αντετοκούνμπο

Στην ποδοσφαιρική ομάδα του Nashville επένδυσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους αδερφούς του Θανάση, Κώστα και Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως ανακοίνωσε το MLS.

Πρόκειται για αμερικανική ομάδα στον σύλλογο του Τενεσί, η οποία αγωνίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Εκτός από τους αδελφούς Αντετοκούνμπο μερίδιο απέκτησε και ο γνωστός αθλητής του χόκεϊ, Φίλιπ Φόρσμπεργκ.

Adding to our ownership roster ✍️

We’re excited to welcome @PredsNHL star Filip Forsberg and two-time NBA MVP @Giannis_An34 to our ownership group. Also joining are professional basketball players @Thanasis_ante43, @alex_ante29 and @kostas_ante13.

— Nashville SC (@NashvilleSC) March 2, 2023