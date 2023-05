Binance: «Πάγωσαν» οι αναλήψεις bitcoin λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου

Η Binance ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις αναλήψεις, καθώς το δίκτυο Bitcoin αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των αυξημένων συναλλαγών.

Η εταιρεία σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει ότι εργάζεται επί του παρόντος για να βρεθεί λύση και να σταθεροποιηθεί το δίκτυο, ώστε να επιτραπούν ξανά οι αναλήψεις bitcoin.

We’ve temporarily closed $BTC withdrawals as the #Bitcoin network is experiencing a congestion issue.

Our team is currently working on a fix until the network is stabilized and will reopen $BTC withdrawals as soon as possible.

Rest assured, funds are SAFU.

— Binance (@binance) May 7, 2023