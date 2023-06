Προειδοποίηση από Fed: Eχουμε δρόμο μέχρι την υποχώρηση του πληθωρισμού Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας προβλέπουν άλλες δύο αυξήσεις επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης, κάθε φορά 44" χρόνος ανάγνωσης

Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks during a House Financial Services Committee hearing in Washington, Wednesday, June 21, 2023. (AP Photo/Andrew Harnik)