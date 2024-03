Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε σήμερα νέο ιστορικό ρεκόρ υπερβαίνοντας τα 2.200 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένη από την προοπτική να γίνουν φέτος μειώσεις των επιτοκίων, η οποία επιβεβαιώθηκε χθες, Τετάρτη, από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Ο χρυσός έφθασε μέχρι τα 2.220 δολάρια η ουγγιά, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ξεπερνώντας έτσι προηγούμενα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο.

Gold topped $2,200 an ounce for the first time after the Federal Reserve maintained its outlook for three quarter-point rate cuts this year, suggesting they aren’t alarmed by a recent uptick in inflation https://t.co/HkBz6Do1El pic.twitter.com/nRZoG0baVV

— Bloomberg (@business) March 21, 2024