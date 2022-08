Φον ντερ Λάιεν για έξοδο από ενισχυμένη εποπτεία: Χάρη στην αποφασιστικότητά της, η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία

Στην έξοδο της Ελλάδας από την ενισχυμένη εποπτεία αναφέρονται με μηνύματά τους στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και ο επικεφαλής του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα» τονίζει σε ανάρτησή της -στην ελληνική γλώσσα- η κ. Φον ντερ Λάιεν.

«Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η Ε.Ε. πάντα στο πλευρό σας» προσθέτει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup, στο δικό του μήνυμα, σημειώνει ότι «σήμερα, για πρώτη φορά από το 2010, η Ελλάδα αποκαθιστά συνθήκες οικονομικής ομαλότητας βγαίνοντας από την ενισχυμένη εποπτεία».

«Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ελληνική κυβέρνηση και τους πολίτες», προσθέτει ενώ χαρακτηρίζει «κλειδί» τον ρόλο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Today, for the 1st time since 2010, Greece is restoring conditions of economic normality by exiting enhanced surveillance. This is a major achievement for the Greek government & citizens. Special tribute to @kmitsotakis @cstaikouras for their key role in this success. #Eurogroup https://t.co/uIAEAPwP8Z

