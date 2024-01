Skroutz: Πώς κινήθηκαν οι εορταστικές online αγορές φέτος

Το Skroutz κατέγραψε την online αγοραστική κίνηση κατά τη φετινή εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων (10-22/12/2023) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (11-23/12/2022). Φέτος οι online αγορές κατά την εορταστική περίοδο στο Skroutz Marketplace αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την ίδια περίοδο κατά το προηγούμενο έτος, ενώ η μεγαλύτερη online αγοραστική κίνηση σημειώθηκε τη Δευτέρα 18/12, κατά την οποία το ύψος των παραγγελιών ξεπέρασε τις 45.000.

Η μέση τιμή του καλαθιού στο Skroutz Marketplace κατά το εξεταζόμενο διάστημα έφτασε τα 67€, παρουσιάζοντας αύξηση 8,51% σε σχέση με πέρυσι. Ως προς τις κατηγορίες προϊόντων που επέλεξαν οι καταναλωτές, τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις σημείωσε η κατηγορία «Ανδρικές μπλούζες» (108,58%), δείχνοντας την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών στην κατηγορία Μόδα του Skroutz. Η λίστα με τις top 10 κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες πωλήσεις κατά την εορταστική περίοδο 2023 περιλαμβάνει:

1. Θήκες Κινητών

2. Κινητά Τηλέφωνα

3. Ειδικά Συμπληρώματα Διατροφής

4. Βιταμίνες

5. Επιτραπέζια Παιχνίδια

6. Bluetooth Handsfree

7. Κρέμες Προσώπου

8. Sneakers

9. Προστασία Οθόνης Κινητών

10. Παιχνίδια Lego

Αξιοσημείωτο είναι ότι και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές οι καταναλωτές επέλεξαν shopping on-the-go με αγορές μέσω του Skroutz app και τις επισκέψεις στο app να αυξάνονται κατά 24,5%. Την ίδια στιγμή, αύξηση της τάξεως του 40% σε σχέση με την περυσινή περίοδο παρατηρείται και για τις Express παραδόσεις μέσω Skroutz, με τις παραδόσεις μέσω Skroutz Last Mile να αυξάνονται κατά 54%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι παραγγελίες που έφυγαν από τις αποθήκες της Skroutz (Fulfilled by Skroutz) για την περίοδο των εορτών αυξήθηκαν κατά 236% σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο.

Τέλος, αναφορικά με τον προτεινόμενο τρόπο πληρωμής, η μέση τιμή ανά παραγγελία των καταναλωτών που επέλεξαν πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» (Buy Now, Pay Later) άγγιξε τα 380€, ενώ οι καταναλωτές που προχώρησαν σε πληρωμή με Google και Apple Pay πραγματοποίησαν αγορές αξίας 52€ και 58€ κατά μέσο όρο αντίστοιχα.