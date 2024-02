Εντός Μαρτίου μπαίνει ο Γκριμάλντι στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το λιμάνι διαθέτει πολύ μεγάλες εκτάσεις χερσαίας ζώνης και εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σημαντικής ισχύος, αναφέρουν πηγές της διοίκησης των Μινωικών Γραμμών. Παράλληλα ήδη ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει αιτηθεί και λάβει έγκριση για τη χρηματοδότηση, ως έργο κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility 2021-2027/ CEF II), με το κωδικό όνομα «HUPPINES» (Heraklion Port UPgrade of Infrastructure, Interconnection and Environmental Sustainability) για την ολοκληρωση των απαιτούμενων μελετών με σκοπό την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής του Λιμένα Ηρακλείου, και ειδικότερα την ενίσχυση της θωράκισης και την επέκταση του προσήνεμου μόλου που κατασκευάστηκε το 1960 με συνολικό μήκος 2.390 μέτρα. Στις μελέτες που χρηματοδοτούνται από αυτόν τον μηχανισμό περιλαμβάνεται και η σχεδίαση εγκατάστασης κυματογεννητριών πάνω στη θωράκιση του προσήνεμου μόλου.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

