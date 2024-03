Τα «κλειδιά» στην ασφάλιση σπιτιού

Το σπίτι μας στεγάζει όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και τα όνειρά μας, τις ανησυχίες μας και τις χαρές μας. Μάλιστα, ο Αμερικανός ψυχολόγος Αβραάμ Μάσλοου αναφέρει χαρακτηριστικά, όσον αφορά την πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του ανθρώπου, ότι η ασφάλεια βρίσκεται στη βάση της και αντίστοιχα η βάση της ασφάλειας είναι η στέγη. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, η ασφάλιση της στέγης είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συνειδητά και άμεσα, με γνώση, ευαισθητοποίηση καθώς και ασφαλιστική συνείδηση.

Τι πρέπει να προσέχει κάποιος όταν ασφαλίζει την κατοικία του;

1. Ο υψηλός δείκτης πληθωρισμού, καθώς και οι ανατιμήσεις στα δομικά υλικά έχουν αυξήσει το ανακατασκευαστικό κόστος των κατοικιών. Αυτή είναι και η βάση με την οποία υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Δεν υπολογίζεται ούτε η εμπορική αλλά ούτε κι η αντικειμενική αξία του ακινήτου, παρά μόνο το κόστος ανακατασκευής.

Δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή βρίσκεται η κατοικία, αλλά η ποιότητα και τα υλικά της κατασκευής της. Το κατασκευαστικό κόστος σήμερα, ενδεικτικά για ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία με συνήθη ποιότητα κατασκευής, είναι 1.300 ευρώ ανά τ.μ. και για καλή ποιότητα κατασκευής κατ’ ελάχιστον 1.500 ευρώ ανά τ.μ. Για πολυτελή κατασκευή υπολογίζουμε πάνω από 2.300 ευρώ ανά τ.μ. Δεν θα πρέπει τα σπίτια να ασφαλίζονται με χαμηλότερες αξίες, διότι τότε εφαρμόζεται ο κανόνας της υπασφάλισης, όπου το ποσοστό της υπασφάλισης μεταφράζεται σε ποσοστό συμμετοχής του πελάτη σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου.

2. Για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, οι ελάχιστες καλύψεις που πρέπει να έχει μια κατοικία είναι πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα και σεισμός. Για την ουσία της ασφάλισης, όμως, δεν πρέπει να λείπει από κανένα συμβόλαιο η σημαντικότερη, ίσως, κάλυψη, που είναι εκείνη της Αστικής Ευθύνης και μάλιστα με επαρκή κεφάλαια. Όριο Αστικής Ευθύνης κάτω από 100.000 ευρώ γενικά θεωρείται μη επαρκές. Στην ατυχή περίπτωση μιας πυρκαγιάς, αμέσως μετά την ανάφλεξη η φωτιά αναπτύσσεται και εμπλέκει κι άλλα αντικείμενα, πιθανόν και λοιπούς ορόφους και γειτονικά κτίσματα. Οι καταστροφές αυτές, σε συνδυασμό με τις ζημιές από τον καπνό, μπορεί να εκτοξεύσουν τα ποσά των απαιτήσεων από τρίτους, ειδικά αν περιλαμβάνουν και σωματικές βλάβες.

3. Για να προστεθεί η κάλυψη του σεισμού, πρέπει το έτος κατασκευής της κατοικίας να είναι μετά το 1960, διαφορετικά απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

4. Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης του ασφαλίστρου είναι και οι προτεινόμενες απαλλαγές της εταιρείας. Ως απαλλαγή ορίζεται η ίδια συμμετοχή του πελάτη σε περίπτωση ζημιάς. Φυσικά, τα συμβόλαια που παρέχονται χωρίς απαλλαγές στις λοιπές καλύψεις, πλην του σεισμού (που είναι τουλάχιστον 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου), είναι πιο ακριβά.

Για να προστεθεί η κάλυψη του σεισμού, πρέπει το έτος κατασκευής της κατοικίας

να είναι μετά το 1960.

5. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην κάλυψη των σωληνώσεων, καθώς πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν παλιές σωληνώσεις άνω των 20 ετών. Επίσης, να ελέγχεται αν παρέχεται κάλυψη για τις διερευνητικές εργασίες και αν καλύπτονται οι ίδιες οι σωληνώσεις. Αν έχει γίνει ανακαίνιση στις σωληνώσεις, καλό είναι να αναφέρεται στην αίτηση.

6. Η ασφάλιση της κατοικίας δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με το μισθωτήριο, ο ενοικιαστής οφείλει να παραδώσει το ακίνητο όπως το παρέλαβε. Σε περίπτωση ζημιάς ευθύνης του, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει. Ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης έχει ήδη ασφαλισμένη την κατοικία, αν ο κίνδυνος επέλθει με ευθύνη του ενοικιαστή, η ασφαλιστική εταιρεία έχει πιθανόν δικαίωμα να ασκήσει το αναγωγικό της δικαίωμα και να ζητήσει την αποζημίωση από τον ενοικιαστή, αφού ήδη ο ιδιοκτήτης, με την αποδοχή του ασφαλίσματος, της έχει παραχωρήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός συμβολαίου είναι ο θεματοφύλακάς του, ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, που πρέπει να είναι πάντα δίπλα σας, για να μεγαλώνετε μαζί με ασφάλεια.

*Ο Ευάγγελος Δ. Γιαννουδάκος είναι Σύμβουλος Ασφαλειών, με BSc in Communication and Media, MSc in Communication, Digital Environments and Big Data in Insurance, Delta & Brokers