Economist για Ελλάδα: Η μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Τη μεγαλύτερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανάμεσα σε 82 χώρες παρουσιάζει η Ελλάδα την πενταετία 2024-2028 έναντι της περασμένης περιόδου 2019-2023, σύμφωνα με τον Economist.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η εξέλιξη αυτή πρόκειται για αποτέλεσμα των φιλοεπιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων επί Νέας Δημοκρατίας, η οποία στις δύο θητείες της μέχρι στιγμής έχει εφαρμόσει μέτρα φιλικά προς τις επιχειρήσεις, μείωσε τη φορολογία και ενίσχυσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Στη γενική κατάταξη η Ελλάδα βρέθηκε στην 34η θέση ανάμεσα στις 82 εξεταζόμενες χώρες και περιοχές, κάνοντας άλμα σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2018, όταν είχε πέσει στη θέση 62. Την αμέσως προηγούμενη πενταετία, δηλαδή μεταξύ 2009-2013, η Ελλάδα βρισκόταν στη θέση 53.

Σε αυτή την άνοδο των 28 θέσεων τα τελευταία χρόνια, ο τομέας που εμφάνισε μεγαλύτερη βελτίωση ήταν η χρηματοδότηση.

Σημειώνεται πως ο Economist διαπιστώνει ότι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνδέεται με την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με τις επιπτώσεις στην οικονομία να γίνονται ορατές ένα χρόνο μετά τις μεταβολές στον σχετικό δείκτη. Ειδικότερα, το μοντέλο του Economist προβλέπει ότι αυτή η θετική επίδραση στην ανάπτυξη διαρκεί συνολικά πέντε χρόνια.

Επίσης, η άνοδος στον σχετικό δείκτη που παρακολουθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον συνδέεται και με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις συνολικές επενδύσεις κατά κεφαλήν.

Από τη γενική κατάταξη προκύπτει πως η Σιγκαπούρη, η Δανία και οι ΗΠΑ θα προσφέρουν το καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον την επόμενη πενταετία. Την κορυφαία δεκάδα συμπληρώνουν αρκετές χώρες της Aυτικής Ευρώπης, αλλά και ο Καναδάς, το Χονγκ Κονγκ και η Νέα Ζηλανδία. Πρόκειται δηλαδή για ανεπτυγμένες οικονομίες και ανέκαθεν ισχυρούς «παίκτες», αν και για το εξεταζόμενο διάστημα αναμένεται σχετικά σταθερή και βραδεία ανάπτυξη του ΑΕΠ.

