Μπορεί η Αθήνα να γίνει πόλη ποδηλάτων; 

To 2015, δύο Ιταλοί δημοσιογράφοι του ραδιοφώνου της RAI ξεκίνησαν διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για να προωθήσουν την υποψηφιότητα του ποδηλάτου για το… Νόμπελ Ειρήνης.

Με το επιχείρημα πως «το ποδήλατο είναι ένα όργανο ειρήνης. Είναι το πιο δημοκρατικό μέσο μεταφοράς για την ανθρωπότητα. Δεν προκαλεί πολέμους και ρύπανση. Μειώνει τα τροχαία. Μικραίνει τις αποστάσεις μεταξύ ανθρώπων. Βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών» και πολλά, πολλά άλλα, οι Μάσιμο Τσίρι και Σάρα Ζαμπότι επιδίωξαν να ανατρέψουν την παγιωμένη απόδοση του περίβλεπτου αυτού βραβείου μόνο σε πρόσωπα και οργανισμούς, προάγοντας την υποψηφιότητα ενός αντικειμένου – θεσμού, με οικουμενική και πανθομολογούμενη αξία.

Το Νόμπελ Ειρήνης του 2016 απονεμήθηκε στον Κολομβιανό τότε πρόεδρο, Χουάν Μανουέλ Σάντος για τη συμβολή του στον τερματισμό του εμφυλίου που κατέτρυχε τη χώρα για πάνω από μισό αιώνα. Η πρωτοβουλία όμως των δύο δημοσιογράφων ήταν ενδεικτική της αναγνώρισης του πολύτιμου δίτροχου.

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

Albert Einstein’s life advice in a letter to his son Eduard on 5 February 1930. In the picture, Einstein is riding a bicycle in Santa Barbara, USA in 1933. pic.twitter.com/lBk0fAkCEz

