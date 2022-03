Γαστρονόμος – #CookforUkraine: Η μαγειρική στο πλευρό της Ουκρανίας

Η Ουκρανή σεφ Olia Hercules και η Ρωσίδα Alissa Timoshkina, που όπως κι αρκετοί συντοπίτες της έχει ουκρανικές ρίζες, ζουν στο Λονδίνο εδώ και πολλά χρόνια. Στενές φίλες από το πανεπιστήμιο, έχουν αμφότερες εκδώσει βιβλία μαγειρικής με συνταγές των πατρίδων τους. Στην πρώτη αντιπολεμική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα πήραν την απόφαση να δράσουν.

Ζήτησαν τη βοήθεια του ινφλουένσερ Clarkenwell Boy, που το 2016 με την πρωτοβουλία «Cook For Syria» συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για τους πρόσφυγες της Συρίας και, ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο, λάνσαραν, σε συνεργασία με την Unicef, μια καμπάνια με το φαγητό στο επίκεντρο. Η σελίδα του «Cook for Ukraine», μέσω της οποίας συγκεντρώνονται χρήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών της Ουκρανίας, ανέβηκε στην πλατφόρμα Just Giving (justgiving.com/cookforukraine) στις 23 Φεβρουαρίου. Την πρώτη μέρα μάζεψαν 7.250 ευρώ. Σήμερα το πρωί είχαν ξεπεράσει τις 130.000.

