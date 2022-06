Τραπεζάκια έξω: Αυτό το Σαββατοκύριακο τρώμε και πίνουμε στον ήλιο

Μόσχος: Για ψαράκι στον Ταύρο

Ο κύριος Μόσχος Μοσχίδης και η γυναίκα του, η κυρα-Βάγια, από το ’85 που άνοιξαν αυτό το μικρούτσικο ψαροταβερνάκι σε μια ήσυχη γειτονιά του Ταύρου, είναι κάθε μέρα εκεί. Μαζί τους δίνουν το «παρών» φάβα, τυροκαυτερή, ζωχοί και σταμναγκάθι, γαρίδες, γαύρος, αθερίνα, μπακαλιαράκια και τραγανές κουτσουμούρες, όλα φρεσκότατα. Σ’ αυτό το καλό, απλό, τίμιο, ανθρώπινο μαγαζί που δεν έχει πολλές φιοριτούρες, επιστρέφεις για το στεγνό τηγάνι και την ωραία σχάρα. Κάθεσαι στο πεζοδρόμιο, με τα ψιψίνια να τριγυρίζουν στα πόδια σου και να περιμένουν τραταμέντο, ή στα τραπέζια απέναντι, δίπλα στην ασβεστωμένη μάντρα και στις νεραντζιές. Α.Σ.

Λεωφόρος Ειρήνης 19 & Ελένης, Ταύρος, Τ/210-34.66.355

Ραφίκι: Τσιμπολόγημα στον Βοτανικό

Στην καινούργια γαστρονομική γειτονιά που έχει αρχίσει να δημιουργείται στον Βοτανικό βρίσκεται το φρέσκο, νόστιμο και value for money μεζεδοπωλείο «Ραφίκι». Το μενού έχει από γευστικότατο mac and cheese με καπνιστό σύγκλινο που δίνει πολύ ιδιαίτερη γεύση στα ζυμαρικά μέχρι νιόκι με καπνιστή πανσέτα, χοιρινά μπριζολάκια σε γλάσο Hoisin και πουρέ σελινόριζας. Μην παραλείψετε το ταρτάρ καπνιστού μπακαλιάρου με πουρέ παντζάρι και λάδι μυρωδικών. Μ.Π.

Πέλλης 22, Βοτανικός, Τ/210-34.64.717

