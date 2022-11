Στο Σύνταγμα για Black Friday; 19 σημεία για φαΐ και ποτό ανάμεσα στα ψώνια

Oinoscent: Το gourmet wine bar του κέντρου

Έχει αυτό το «κάτι» το Oinoscent που μας κάνει πάντα να περνάμε καλά· είναι το σημείο, η διακόσμηση, το φαγητό, το κρασί ή μάλλον όλα αυτά μαζί. Η λίστα κρασιών ανανεώνεται συχνά, ενώ η γυάλινη κάβα στο υπόγειο με περισσότερα από 1000 κρασιά πολλών διαφορετικών στιλ από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα έχει κρασιά για όλα τα γούστα. Η κουζίνα ενδιαφέρουσα, αλλάζει συχνά ανάλογα με την εποχή. Δικαίως, λοιπόν, το wine bar της οδού Βουλής γεμίζει κάθε βράδυ. Πιάστε ένα από τα τραπέζια στο πεζοδρόμιο, ανοίξτε ένα ψαγμένο μπουκάλι κρασί ή πάρτε διαφορετικά ποτήρια, τσιμπολογώντας πολλά και νόστιμα: πάστα Al Limone με φρέσκο σπαγγέτι, πεκορίνο-παρμεζάνα, λεμόνι, βασιλικό και φυστίκι Αιγίνης, Flank Steak μοσχαριού, με ψημένο μαρούλι, κρέμα ceasar και παρμεζάνα, ποικιλίες αλλαντικών και τυριών… Μ.Π.

Βουλής 45-47, Τ/210-32.29.374

The Bar in Front of the Bar: Κοκτέιλ με το πνεύμα του δρόμου

Όλα διαδραματίζονται έξω, χειμώνα-καλοκαίρι. Από το πρωί, που ξεκινάει με καφέ, μέχρι αργά το βράδυ. Το σενάριο έχει διάχυτο πνεύμα του δρόμου, διάφορες ηλεκτρονικές ατάκες να περνάνε πίσω από τους bartenders που φτιάχνουν τα κοκτέιλ της ημέρας στο μπαρ-παράθυρο και μια λίστα που κάθε φορά που θα πας είναι διαφορετική, δένοντας με άλλο τρόπο φρέσκα υλικά και σύγχρονες τεχνικές. Αν θέλεις να φας κάτι με το ποτό σου, στο The Bar in Front of the Bar δεν θα μείνεις παραπονεμένος. Σερβίρουν πίτσα σε διάφορες εκδοχές και σύντομα θα υπάρχουν κι άλλες επιλογές: έρχονται νέες γεύσεις, σε συνεργασία με γνωστό σεφ, ενώ ετοιμάζουν και brunch. Έξτρα ατού; Tο μπαρ της οδού Πετράκη, όπως δηλώνει το όνομά του, έχει για μπόνους ένα άλλο μπαρ, το The Rumble in the Jungle, κρυμμένο ακριβώς από πίσω του. Από την ερχόμενη βδομάδα που θα ξανανοίξει ελαφρώς ανακαινισμένο, για να χωράει λίγο παραπάνω κόσμο, θα κάνεις και πάλι bar-hopping σε δυο βήματα. Α.Σ.

Πετράκη 1, Τ/ 698-0635896

