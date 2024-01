Τα 10 γλυκά της Νάπολης που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις σε αυτή τη ζωή

Όλοι ξέρουμε το τζελάτο και οι περισσότεροι ξετρελαινόμαστε με αυτή τη ναπολιτάνικη εκδοχή του παγωτού. Πολλοί ξέρουν και τους μπαμπάδες, το ψωμένιο γλυκάκι που είναι βουτηγμένο σε ένα ρουμένιο σιρόπι. Όσοι έχουν ταξιδέψει στην αγαπημένη πόλη του ιταλικού νότου σίγουρα θα έχουν ακουστά και τις κρεμένιες σφολιατέλες. Αυτά και μερικά ακόμα ναπολιτάνικα καμώματα είναι ορισμένα από τα γλυκά που ανήκουν στο πάνθεον της παγκόσμιας ζαχαροπλαστικής, και τα οποία αξίζει να δοκιμάσετε έστω και μια φορά στη ζωή σας για να τσεκάρετε τα σχετικά κουτάκια στη λίστα σας.

Παστιέρα Ναπολιτάνα, μια γλυκιά πίτα με ρικότα και στάρι

Σύμφωνα με την παράδοση, η παστιέρα, μια κλειστή τάρτα με γέμιση ρικότας, είναι το γλυκό του Πάσχα. Πλέον τη φτιάχνουν παντού και ολοχρονίς, στα σπίτια τους, στις τρατορίες, στους φούρνους, στις παστιτσερίες. Η αυθεντική συνταγή περιέχει βρασμένο στάρι (grano cotto) το οποίο πωλείται σε κονσέρβες στα περισσότερα παντοπωλεία και μάρκετ της πόλης, και εναλλακτικά κάποιοι χρησιμοποιούν ρύζι αρμπόριο για ριζότο. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι το συγκεκριμένο γλυκό προέρχεται από Έλληνες άποικους της Νεάπολης. Μια ωραία εκδοχή βρίσκουμε στο ζαχαροπλαστείο Pasquale Marigliano.

Μπαμπάδες με ρούμι

Όλα ανεξαιρέτως τα ζαχαροπλαστεία της Νάπολης, αλλά και φούρνοι, καφέ, τζελατερίες, τρατορίες και εστιατόρια σερβίρουν τη δική τους εκδοχή του δημοφιλούς γλυκού. Το αφράτο σαν σφουγγαράκι μπριοσένιο ζυμάρι του μπαμπά, σήμα κατατεθέν της Νάπολης, είναι βουτηγμένο σε ένα ενήλικο σιρόπι όλο ρούμι ή λιμοντσέλο. Λένε πως είναι πολωνέζικη η καταγωγή του κι έχει δημιουργό Γάλλο μάγειρα, τον Nicolas Stohrer. Οι μπαμπάδες πάντως ήρθαν στη Νάπολη τον 19ο αιώνα, μαζί με τους Γάλλους σεφ που εργάζονταν σε σπίτια ευγενών της πόλης, υιοθετήθηκαν, απέκτησαν ναπολιτάνικη ιθαγένεια και πλέον είναι γκραν σουξέ σε διάφορα μεγέθη και σερβιρισμένοι σκέτοι ή με σαντιγί. Στο Antico Forno Attanasio, στο Capriccio και στο Scaturchio θα δοκιμάσουμε τους πιο ζουμερούς, ρουμένιους μπαμπάδες της πόλης. Μπροστά στα μάτια μας, το μπριοσένιο σιροπιαστό γλυκό ποτίζεται αλύπητα με επιπλέον σιρόπι την ώρα της παραγγελίας.

Σφολιατέλα riccia ή frolla;

Είναι η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνουν αν παραγγείλετε το πιο δημοφιλές πρωινό των Ναπολιτάνων, εξίσου περιζήτητο όπως μια ζεστή τυρόπιτα στα καθ’ ημών. Πρόκειται για ατομικές γλυκές πίτες με γέμιση από κρέμα ρικότας και δυνατά παρφουμαρισμένες με θαρραλέες ποσότητες από κόντιτα λεμονιού και πορτοκαλιού. Η μεν riccia, η πιο τραγανή, φτιάχνεται με ένα είδος φύλλου κρούστας που τοποθετείται πτυχωτά σε πολλαπλές στρώσεις και παίρνει το σχήμα όστρακου (θυμίζει κορνέ) με ένα άνοιγμα σαν τσέπη για να μπαίνει η κρέμα, η δε frolla περικλείει την ίδια γέμιση μέσα σε ένα απαλό ζυμάρι σαν βουτυράτη ζύμη κουρού. Λένε πως αυτά τα γλυκάκια είναι δημιούργημα ενός γυναικείου μοναστηριού στην ακτή του Αμάλφι και οφείλουν τη φήμη τους στον ζαχαροπλάστη Pasquale Pintauro που τις καθιέρωσε, μετατρέποντας ελαφρώς την αρχική συνταγή, και άρχισε να τις πουλάει στο ζαχαροπλαστείο του στη Νάπολη – μέχρι και σήμερα γίνονται ανάρπαστες όπως βγαίνουν καυτές από τον φούρνο τους. Στο ζαχαροπλαστείο Attanasio βρίσκουμε επίσης έξοχες σφολιατέλες, riccia και frolla, ενώ διάσημο για τις σφολιατέλες τους είναι και το Sfogliatella Mary.

Τζελάτο

Νάπολη χωρίς τζελάτο δε γίνεται. Άλλη μια τέχνη που οι Ναπολιτάνοι κατέχουν καλά. Με γάλα αληθινό και υφές εκπληκτικές, είναι από τα «πρέπει» της Νάπολης. Οι πιο αυθεντικές γεύσεις σε τζελάτο είναι το fior di latte (ανθόγαλο), με αμύγδαλα και με φουντούκια της περιοχής, με ρικότα, με λεμόνια από το Σορέντο και το Αμάλφι. Για τα τζελάτι τους είναι διάσημα τα καταστήματα της Casa Infante, μιας από τις παλαιότερες τζελατερίες της Νάπολης, που λειτουργεί από το 1940. Δοκιμάστε οπωσδήποτε το τζελάτο αλμυρή καραμέλα με αλάτι από την Cervia, το σπαρταριστό σορμπέ με βερίκοκα από τον Βεζούβιο και το παγωτό με λεμόνια από το Σορέντο. Κάνουν επίσης πεντανόστιμα smoothies με φρέσκα φρούτα και παγωτό. Άλλη μια αγαπημένη τζελατερία των Ναπολιτάνων είναι η Mennella. Το fior di latte τους έχει γεύση αθωότητας, το mandorle με αληθινά αμύγδαλα από την Απούλια έχει γεύση συγκλονιστική, και το παγωτό με άγριες φράουλες από το Acerno δεν περιγράφεται. Φρέσκα παγωτά, μάξιμουμ τριών ημερών, με ντόπιο γάλα και αληθινά υλικά. Σπεσιαλιτέ του τα παγωτά με γάλα αμυγδάλου. Οι ντόπιοι ορκίζονται στο όνομά του, πιστοί στα μαστιχωτά τζελάτο του από το 1969.

Zeppola, struffoli, torta caprese, graffe

Στους δρόμους της Νάπολης θα βρούμε επίσης τηγανιτή ή ψητή zeppola που γαρνίρεται με κρέμα ζαχαροπλαστικής και βύσσινα, και θυμίζει κάτι ανάμεσα σε λουκουμά και σου, τα graffe, που είναι οι ντόπιοι στρογγυλοί λουκουμάδες με την τρύπα και τα πασχαλιάτικα struffoli, κάτι μικροσκοπικά λουκουμαδάκια που σερβίρονται με μέλι και diavulilli (χρωματιστή τρούφα). Αν και είναι σπεσιαλιτέ του Κάπρι, όπως το λέει και το όνομά της, η torta caprese, ένα φανταστικό, μαλακό κέικ σοκολάτας όπου το αλεύρι αντικαθίσταται με πούδρα ντόπιων αμυγδάλων, σερβίρεται σε πολλά καταστήματα στη Νάπολη. Νόστιμη εκδοχή βρίσκουμε στον παλιό, διάσημο φούρνο Grieco που λειτουργεί για περισσότερα από 50 χρόνια. Στην περίφημη παστιτσερία Leopoldo βρίσκουμε έκτακτη zeppola.

Για δυνατό καφέ και σπέσιαλ γλυκά στο θρυλικό Grand Caffè Gambrinus

Στη γωνία της Piazza del Plebiscito και της Piazza Trieste e Trento, στο πίσω μέρος του Palazzo della Prefettura στο κέντρο της Νάπολης, υπάρχει το ιστορικό καφέ που χρονολογείται από το 1860 όταν ιδρύθηκε από τον Vincenzo Apuzzo. Στο αριστοκρατικό σαλόνι του απολαμβάνουμε μια μεγάλη ποικιλία από καλοφτιαγμένα τυπικά ναπολιτάνικα επιδόρπια όπως παστιέρα, σφολιατέλες, μπαμπάδες, zeppola και gelato, συμπεριλαμβανομένων μερικών πρωτότυπων, δημιουργικών συνταγών όπως το Babà Nero με σοκολάτα, που την αγαπούν ιδιαιτέρως οι Ναπολιτάνοι. Απολαύστε τα όπως οι ντόπιοι, μαζί με σκούρο, πυκνό και καυτό καφέ, στο ιστορικό ναπολιτάνικο στέκι, ένα από τα ομορφότερα grand cafés της Ευρώπης.

Η μικρή Νάπολη της Αθήνας

Το πιο δημοφιλές ναπολιτάνικο γλυκό στην πόλη μας είναι ξεκάθαρα οι μπαμπάδες. Τους φτιάχνουν καλά ορισμένα ιταλικά εστιατόρια, όπως το Napul’è, αλλά και πολλά ζαχαροπλαστεία όπως το La Mole του Ιταλού Marco Mure, το In Love Again, το Rio, το La Maison, κ.ά. Και ιταλικά τζελάτι βρίσκουμε στην Αθήνα, και μάλιστα πολύ καλοφτιαγμένα, τόσο στο ζαχαροπλαστείο La Mole, όσο και στις τζελατερίες Le Greche, Django, Epik, κ.ά. Καπρέζε φτιάχνουν στο Sweet Alchemy σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, με λεμόνι, σοκολάτα και ρούμι, και μια δική τους παραλλαγή με μανταρίνι Χίου. Τα υπόλοιπα γλυκά της Νάπολης είναι λιγότερο γνωστά και ως εκ τούτου και αρκετά δυσεύρετα στην Αθήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στην Αθήνα

Epik, Δορυλαίου 2, Πλατεία Μαβίλη, Τ/210-64.64.105

Django, Βεΐκου 15, Κουκάκι, Τ/6937-395.363

Napul’è, Βασ. Κωνσταντίνου 43, Βάρη, Τ/697-08.69.124

Sweet Alchemy, Ηροδότου 24, Κολωνάκι, Τ/210-72.40.205

In Love Again, Κλειτίου 3, Σύνταγμα, T/211-71.09.140

La Mole, Δημοκρατίας 3, Πεύκη, T/210-80.62.594

Rio, Πρωτέως 4 & Μουσών, Π. Φάληρο, Τ/210-98.31.892

La Maison, Δημοσθένους 149, Καλλιθέα, Τ/216-70.06.518

Le Greche, Λεωφ. Μεσογείων 456, Αγ. Παρασκευή, Τ/210-01.01.617, Μητροπόλεως 16, Μοναστηράκι, Τ/216-70.06.458

Στη Νάπολη

Mennella, via Toledo 109, T/0039-081-40.44.58

Casa Infante, via Toledo 258, T/0039-081-19.31.20.09

Scaturchio, Piazza San Domenico Maggiore 19, T/0039-081-55.17.031

Antico Forno Attanasio, vico Ferrovia 1-2-3-4, T/0039-081-28.56.75

Sfogliatella Mary, Galleria Umberto I, 66, Τ/0039-081-40.22.18

Pasquale Marigliano, via G. Fonseca 35, T/0039-081-51.24.639

Pasticceria Leopoldo, via Chiaia 248, T/0039-081-19.31.24.06

Bar Pasticceria Capriccio, Via Carbonara 39, T/0039-081-44.05.79

Pintauro, Via Toledo 275, T/0039-081-41.73.39

Grieco, via Luca Giordano 81, T/0039-081-55.63.027

Grand Caffè Gambrinus, Via Chiaia, 1, T/0039-081.41.75.82

Πηγή: gastronomos.gr